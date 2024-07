Las Chivas de Guadalajara no han podido sacar lo mejor de Victor Guzmán desde que llegó a la institución para el Torneo Clausura 2023, aún cuando en su primera campaña logró marcar siete tantos para ser el mejor anotador del equipo, pero sus funciones del mediocampo hacia el frente siguen por explotar al máximo.

Es una hecho que más allá de las situaciones personales que han aquejado al Pocho Guzmán desde hace algunos meses, dentro de la cancha también hay razones para determinar por qué no ha logrado ofrecer sus mejores cualidades como sucedió con Pachuca, donde fue un jugador clave para ser campeones y liderar a los Tuzos dentro y fuera del campo.

Pero la realidad es que Chivas tampoco le ha sacado el mayor provecho al talento de Guzmán por el estilo de juego que han implementado los técnicos con los que ha coincidido como son Veljko Paunovic y Fernando Gago, quienes en términos generales juegan prácticamente igual con un parado 4-3-3 que en muchos casos deja fuera de la alineación al oriundo del estado de Jalisco.

¿Por qué el Pocho Guzmán no ha rendido en Chivas?

Fue el periodista David Medrano quien explicó parte de los motivos por los que el Pocho no ha funcionado, ni tampoco se ve cerca de ser una solución para el entrenador Fernando Gago, quien no lo tiene contemplado como una de sus mejores armas, con todo y que el torneo anterior marcó seis tantos, siendo el mejor goleador de Guadalajara.

Pocho no ha podido explotar al máximo sus cualiades. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“La mejor versión del Pocho Guzmán la vimos en Pachuca con un 4-2-3-1. El Pocho jugando atrás de Nicolás Ibáñez. Guadalajara te juega con dos hombres abiertos, un centro delantero y tres mediocampistas. La otra alternativa es cualquiera de las dos puntas, sacrifican a alguno de los dos extremos y ponen ahí al Pocho, en ninguna de las dos le ha alcanzado para consolidarse como titular”.

“Cuando arrancó su carrera era un segundo volante, tanto en Chivas como en la Selección, pero Pachuca lo convenció y lo llevó a ser una figura de la liga jugando atrás del centro delantero, no por los costados, no de volante mixto, atrás de Nico Ibáñez. En Chivas da la impresión que les sistema no le favorece y el tema de la presión cada vez le va generando un entorno mucho más complicado”, fue parte de lo que comentó Medrano en su canal de YouTube.