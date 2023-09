Durante el Apertura 2023 el entrenador de Chivas, Veljko Paunovic, ha sido blanco de diversas críticas por algunas decisiones que ha tomado en torno al equipo desde las diferentes alineaciones hasta por prescindir sin previo aviso de referentes como Isaác Brizuela, Víctor Guzmán o Alan Mozo, por lo que suma una nueva incógnita: ¿Por qué no ha recurrido a Luis Fernando Puente ante la falta de gol del Rebaño?

El atacante de 20 años está viviendo probablemente su mejor momento futbolístico después de superar las lesiones de ligamento cruzado anterior que sufrió, por lo que con goles en elTapatío y hasta con la Selección Sub 20, está tratando de llamar la atención del entrenador serbio.

En una conferencia de prensa hace algunos meses, el entrenador del Rebaño explicó que no lo contemplaría sino hasta que el juvenil artillero rojiblanco anotara goles y recuperara la confianza, situación que ya se está suscitando al realizar goles en el Tapatío e inclusive con la Selección Mexicana de su categoría.

“Puente es un gran ejemplo de lo que queremos conseguir. No me gusta desvelar demasiado los planes, pero este es el plan para Puente: ganar la confianza jugando, marcando goles. No se puede parar, lo tuvimos en la pretemporada y sabemos que tiene muchísimo potencial. Lo vimos y dijimos: ‘mientras recuperas tu confianza y empieces a marcar goles, es mejor que lo hagas jugando’.

“Es importante considerar porque el chico viene de dos cruzados y no creemos que a un chaval lo podemos meter en un entorno en donde contribuyen a la presión. Queremos llevar su proceso con mucho cuidado y cuando esté listo lo llamaremos. Cuando hay menos riesgo de una lesión”, explicó previo al duelo contra Pumas del Clausura 2023.

Sin embargo, Paunovic se la sigue jugando con los mismos atacantes que son Ricardo Marín, Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos, en donde ninguno ha sido la solución que requiere el chiverío, por lo que la afición espera que próximamente Luis Fernando Puente reciba la oportunidad de mostrarse en el primer equipo, con quienes ya anotó su primer gol en la Copa por México contra Mazatlán.