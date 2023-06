Me he torturado todos los días: Paunovic admite que fue su culpa perder la Final ante Tigres

En el Club Guadalajara no puede quedar de lado el dolor que representa recordar la Final que perdieron el pasado 28 de mayo ante los Tigres de la UANL, por lo cual el entrenador Veljko Paunović reconoció que sigue pensando en ese momento y sobretodo en el segundo tiempo donde no pudo revertir lo que hicieron los felinos.

El Rebaño Sagrado iba ganando 2-0 al mediotiempo y la mayoría de los aficionados consideraban que eran suficiente para empezar a celebrar, pero en la segunda parte los universitarios vinieron de atrás para darle una lección a todos los rojiblancos dentro y fuera del Estadio Akron, incluido el timonel serbio, quien reconoció su responsabilidad por haberse quedado con las ganas de levantar el trofeo.

“Después de la Final me he torturado todos los días, desde mis análisis y evaluaciones. Me siento responsable de la derrota contra Tigres. En la segunda mitad no le di soluciones al equipo para combatir los cambios del rival, sigue siendo duro asimilarlo pero utilizo la derrota para aprender”.

“Volveremos a jugar una Final y no dejaré que esos errores se repitan. Me impactan las imágenes de aquel 28 de mayo, quiero recuperar inmediatamente la ilusión en la afición. Estoy convencido de que este torneo será una continuación de lo que hicimos en el anterior. Hay muchos equipos que han perdido Finales y el próximo torneo vuelven más fuertes. El mismo ‘Pocho’ Guzmán lo vivió con Pachuca”, agregó el estratega europeo.

Elogia Paunovic las llegadas de Marín y Whalley

Por otro lado, el entrenador de Guadalajara explicó que la intención es que tanto el portero Óscar Whalley como el atacante Ricardo Marín muestren su mejor versión para pelear por un lugar en la titularidad: “Whalley y Marín son jugadores que nos pueden ayudar, su lugar dependerá del trabajo que realizaremos conjuntamente. Ellos pueden pelear por su lugar, a partir de eso veremos qué sitio alcanzan”.