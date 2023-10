Como si la semana no estuviera demasiado convulsionada para las Chivas de Guadalajara, este jueves la jornada inició con un rumor que ponía a Veljko Paunovic como gran candidato para convertirse en el nuevo entrenador del Almería.

El serbio, que camina por la cuerda floja luego de seis encuntros sin conocer la victoria, tuvo que hacer frente también a un problema de indisciplina. Tres jugadores fueron marginados del primer equipo. Justo en la previa al Clásico Tapatío entre Atlas.

Sin embargo, la incertidumbre creció ya que el prestigioso periodista Fabrizio Romano se animó a confirmar que Paunovic sería el nuevo entrenador del Almería. Por tal motivo, todas las miradas apuntaron a la conferencia de prensa del serbio.

No obstante, este prefirió no responder nada relacionado a su salida, aunque sí dejó una frase que puede reflejar a la perfección el estado de la situación. Paunovic comenzó la conferencia disculpándose con los periodistas y reconociendo el malestar que le generó el episodio en Toluca.

¿Se va de Chivas? Paunovic reconoce que se siente decepcionado

Apenas inició la rueda de prensa, Paunovic decidió dejar en claro que no hablaría sobre los rumores de su salida al Almería. “En primer lugar, me vas a perdonar, por todo lo que he ocurrido en esta semana, lo que lamento profundamente y me siento decepcionado, quizás esta rueda de prensa no sea de las mejores”, dijo el entrenador. De esta manera, y visiblemente dolido, quizás se trate de los últimos días al frente del equipo, ya que los rumores apuntan que dirigirá el Clásico Tapatío y luego se marchará a España para hacerse cargo del Almería.