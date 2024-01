El ciclo de Miguel Jiménez en Chivas está cada vez más cerca de su final y Fernando Hierro está cerca de encontrarle acomodo a otro futbolista que ya no tiene cabida en el Rebaño Sagrado, ya que ya surgieron dos ofertas para llevarse al cancerbero de 33 años.

El cancerbero ha sido blanco de críticas debido a que durante su estadía en la titularidad ha sido un portero sumamente irregular, ya que hay ocasiones en las que tiene intervenciones cruciales, pero posteriormente comete errores garrafales que perjudican al conjunto rojiblanco.

Es por eso que desde antes de que comenzara el Apertura 2023, Fernando Hierro se dio a la tarea de fortalecer en esa posición con la llegada de Óscar Whalley, sin embargo, Veljko Paunovic se negó a usar al mexico-español y se la jugó con el Wacho e inclusive con el Tala Rangel.

Ahora, con la salida del serbio y la llegada de Fernando Gago, se está realizando una limpia en el Rebaño, en donde varios jugadores han encontrado la puerta de salida, en donde uno de los que están tratando de acomodar en otra escuadra es precisamente Miguel Jiménez.

Es por eso que el comunicador de Tv Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que hay dos equipos interesados en hacerse de los servicios del Wacho en calidad de préstamo; sin embargo, el cancerbero no estaría muy convencido de aceptar alguna de estas propuestas, por lo que las negociaciones continúan, por lo que no reveló los nombres de los clubes.

“En el tema del Wacho, también me dicen que hay dos propuestas, pero al jugador no le agradan tanto. Hay que ver si al final lo convencen, se iría a préstamo. Lo de los equipos lo guardamos”, reveló en su canal de YouTube.

Su contrato acaba en verano

En el Guadalajara saben que será difícil encontrar a un club que quiera comprar la carta de Miguel Jiménez a seis meses de que concluya su contrato, aunado a que no hay planes de renovarlo, por lo que están dispuestos a mandarlo a préstamo para que siga en activo.

