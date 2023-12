Chivas de Guadalajara no se ha quedado de brazos cruzados tras la eliminación contra Pumas en los Cuartos de Final. El Rebaño Sagrado comenzó a trabajar en las posibles incorporaciones y una de ellas es la de Chicharito, quien suena con mucha fuerza en el mercado de pases para el Clausura 2024.

Los de Veljko Paunovic tuvieron serios problemas a lo largo del semestre y no lograron mostrar la contundencia necesaria en las citas más difíciles. Ricardo Marín no fue la solución esperada, mientras que otros jugadores como Daniel Ríos no convencieron al timonel serbio para quedarse con el puesto.

La prueba más contundente de la poca eficacia mostrada por el Rebaño Sagrado fue en el segundo capítulo de la eliminatoria frente a Pumas. Y es que luego de la gran exhibición en el partido de Ida, Chivas de Guadalajara ni siquiera remató una vez a la portería a lo largo de los 90 minutos en el Olímpico Universitario.

Es por eso que la dirección deportiva que comanda Fernando Hierro apostará fuerte por una contratación de peso para la delantera. Chicharito es una de las opciones que maneja el Rebaño Sagrado e incluso habría presentado una gran oferta por el atacante, que quedó libre tras cumplir su contrato en LA Galaxy.

De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, especialista en el mercado de pases, Chivas de Guadalajara ya se puso en contacto con Chicharito para iniciar las gestiones de su regreso al Rebaño Sagrado. Todavía hay detalles pendientes, pero lo cierto es que el club tiene grandes motivos para fichar a CH14.

1- Hace falta un delantero

Chivas cayó eliminado ante Pumas

La finalización es una de las tareas pendientes del equipo de Veljko Paunovic. El Rebaño Sagrado genera futbol, tiene buenos pasajes cuando dispone del balón y cuenta con grandes variantes en ese sentido. Sin embargo, el equipo no tiene un referente de área capaz de aprovechar las oportunidades que se le presenten. La llegada de Chicharito sería un gran aporte.

2- Un nuevo liderazgo

Chicharito sigue en los planes de Chivas

Para nadie es un secreto que Chicharito es un gran referente en Chivas de Guadalajara. Y luego de todos los escándalos protagonizados por algunos jugadores y la inestabilidad que ha vivido el equipo en las últimas semanas, Javier Hernández podría poner orden en ese sentido y pasar la página de lo sucedido hasta ahora.

3- La experiencia que necesita Chivas

Chicharito ya culminó su contrato con LA Galaxy

Chicharito cuenta con una extraordinaria trayectoria a nivel de clubes, donde ha pasado por campeonatos como la Premier League, La Liga o la Bundesliga. El recorrido de Javier Hernández es algo que no tiene ningún jugador de la plantilla rojiblanca y que ha pesado mucho en los momentos más complicados.

4- Ilusionaría a la afición

Chicharito podría reforzar el ataque rojiblanco

A pesar de que no llegaría con suficiente ritmo de competición, la contratación de Javier Hernández sería un gran golpe mediático. Un bombazo como el de Chicharito despertaría de nueva cuenta la ilusión entre los aficionados, algo que hace falta después del decepcionante desenlace del Torneo Apertura 2023.

5- No representaría un gran costo

Chicharito ilusiona con su regreso a Chivas.

Chicharito llegaría libre tras culminar su contrato con el LA Galaxy y aunque tendría un salario bastante alto, lo cierto es que el resto de las opciones que maneja Chivas de Guadalajara son aún más caras. Ese es el caso de Guillermo Martínez, por quien Puebla espera recibir 5 millones de dólares.