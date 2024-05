En Chivas ya no existe el tiempo para lamentar la sorpresiva salida de Fernando Hierro de la directiva rojiblanca, por lo que la gente que permanece en el redil sigue trabajando fuerte en la contratación de refuerzos, en donde ya habrían organizado un plan de emergencia en caso de que no puedan contratar a Erick Sánchez.

Desde hace varios días, en el Guadalajara contemplaron al mediocampista del Pachuca como la prioridad para este mercado de fichajes; sin embargo, en las últimas horas se han ido complicando las negociaciones debido a la falta de solvencia económica del conjunto rojiblanco.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que dentro del chiverío se ha determinado que en caso de que no puedan concretar la incorporación del Chiquito al conjunto de la Perla de Occidente, se apostará por buscar a otro mediocampista y se trataría de Sebastián Córdova.

“En directiva y cuerpo técnico hay esta idea de que el gran problema está en la generación de futbol, no tanto en la definición (…) Preguntaba si el Chiquito se complica y Pachuca dice que no, entonces me han dicho que si el tema con el Chiquito se traba, lo que han volteado a ver y se convertiría en prioridad si es que no hay manera de negociar con Pachuca, la primera opción sería Sebastián Córdova”, explicó en su canal de YouTube.

Hace unos días se dio a conocer que algunos clubes ya se acercaron a Tigres a preguntar su disponibilidad para negociar por el canterano del América, en donde los felinos habrían solicitado cerca de 10 millones de dólares para dejarlo salir de la institución regiomontana.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras la culminación del Clausura 2024, la plantilla del Guadalajara rompió filas y se espera que regresen el próximo 5 de junio para presentar exámenes médicos y físicos para posteriormente comenzar con la pretemporada rumbo al Apertura 2024.