Fernando Hierro ha ido demostrando0 paulatinamente su talento en la gestión de proyectos deportivos con la contratación de varios jugadores; sin embargo, su asignatura pendiente está en la delantera en donde está gestionando por contratar a la brevedad a Alan Pulido; sin embargo, hay un factor por el que Luca Martínez Dupuy está lejos del Rebaño y no es precisamente por el delantero del Sporting Kansas City.

Desde hace semanas se reportó que Puligol es la opción A para la directiva del Guadalajara y que en caso de que no se concrete su llegada se apostaría por el mexico-argentino; sin embargo, la realidad es que Martínez Dupuy luce más cercano al FC Juárez por asuntos totalmente ajenos al chiverío según reportó el periodista de ESPN, Jesús Bernal.

“Ese es un tema, hay una situación. Me decían que hay una deuda entre el equipo Rosario Central y Talleres de Córdoba. (Andrés) Fassi es dueño de Talleres y es socio de FC Juárez, se quieren cobrar con Luca Martínez Dupuy. Por eso se podría facilitar para que fuera al equipo de Bravos. Lo que hizo Chivas en este caso fue poner una oferta baja que Rosario no aceptó, esperando que lo de Alan Pulido se pudiera resolver”, explicó el reportero.

En el Guadalajara presionarán nuevamente en estos días al Sporting Kansas City para que accedan vender a Alan Pulido por un precio bajo para poderlo liberar cuanto antes y el club de la MLS reciba alguna ganancia económica, ya que de lo contrario, el delantero tamaulipeco firmará un precontrato con el Rebaño y se marchará libre a finales de año.

¿Cuándo jugará Chivas contra León?

El conjunto rojiblanco comenzará su recorrido en el Apertura 2023 contra el Club León en la cancha del Nou Camp, duelo que está pactado a disputarse el próximo lunes 3 de julio en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.