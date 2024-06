No todos son como Paunovic: Las dos ofertas que NO aceptó Almeyda porque no eran de Chivas

El entrenamiento Veljko Paunovic volvió al futbol mexicano por la puerta de enfrente pero no a las Chivas de Guadalajara, de donde se fue generando decepción en la mayoría de los aficionados rojiblancos que lo consideraban el ideal para obtener el anhelado campeonato, pese a haber perdido la Final en el 2023.

Paunovic estuvo durante casi seis meses en Chicago con su familia donde radicaba desde que dirigió al equipo de la misma ciudad en la MLS, por cual mientras estaba en el Rebaño Sagrado realizaba constantes viajes a la Ciudad de los Vientos para reunirse con sus cuatro hijos y su esposa.

Ahora que se confirmó su regreso a la Liga MX con los Tigres de la UANL, la indignación que se generó con su salida terminó en el bote de la basura porque algunos seguidores de Chivas tenían la esperanza que volviera a la Perla Tapatía tarde o temprano, sobretodo por la conexión que logró con el público en solo un año.

Paunovic deja solo en el pedestal de Chivas a Matías Almeyda

Algunos llegaron a comparar a Pauno con el pastor Matías Almeyda, quien se fue de Guadalajara casi con lágrimas y un discurso muy emotivo donde aseguró que si tuviera mucho dinero compraría al equipo y que siempre será un “hincha” rojiblanco adonde quiera que vaya, incluso aseguró que nunca dirigiría al América por el amor a Chivas.

Paunovic logró una gran conexión con la afición rojiblanca. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Algunas versiones indican que el Pelado no aceptó dos propuestas de México, una de León y otra de Rayados, pero las razones no están muy claras, aunque hay quienes piensan que es por su amor a los tapatíos: “Claro, al no regresar a Chivas, los Chivahermanos más recalcitrantes que hasta antes de que se supiera que estaba en el radar de los Ti-gue-res todavía lo tenían en un altar, soltaron todos sus demonios para despotricar contra el serbio”.

“Y entonces, vino la comparación con Matías Almeyda, quien sigue estando en la parte más alta de las preferencias de las nuevas generaciones de fans del Rebaño. Y como también recordarán mis filosos lectores, cuando todo era luna de miel con Pauno, a los seguidores de Chivas les encantó encontrar coincidencias entre ambos técnicos, desde la conexión con el público, la forma de jugar del equipo y pese a no ganar la Final del Clausura 2023 contra Tigres, Pauno conquistó a la chivahermaniza tras no renovar contrato, ya que la gente interpretó que la directiva rojiblanca no sabía valorarlo”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma. w