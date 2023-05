Chivas cayó en el primer duelo de la serie contra Atlas en la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2023; sin embargo, el Rebaño no se vio sacudido por el resultado, sino todo lo contrario según reveló Veljko Paunovic, quien está convencido de que los rojiblancos remontarán la serie y avanzarán a Semifinales.

“Tenemos total fe en que esto es remontable, le vamos a dar la vuelta, cien por cien. El equipo ha estado bien, la pena es que no hemos podido subir al marcador con el gol. En una jugada al final de la primera parte, marcaron el gol que condicionó el partido. No tengo duda de que esto es remontable, está en nuestras manos y hasta nos viene bien, no debemos especular, tenemos que ganar”, declaró el serbio en conferencia de prensa.

El estratega del Guadalajara fue contundente y no criticó al Pocho Guzmán pese a que falló el penalti que pudo cambiar el rumbo del partido, por lo que reveló que le agradó el carácter que mostró su capitán para el segundo tiempo.

“Comentamos que esto ya no se puede cambiar, podemos controlar nuestra reacción tras lo ocurrido. Debemos pensar en positivo. Él lo aceptó, dijo ya está, se quitó el polvo de los hombros y se enfocó en el segundo tiempo. Le dije: ‘piensa que vas a marcar el gol y vas a empatar el partido. Visualiza esa situación, es importante que vuelvas, pensando en positivo’ y así fue. Siempre hay algún efecto que ocurre cuando uno falla un penalti”, concluyó.

¿Cuándo se jugará la Vuelta entre Chivas y Atlas?

El segundo capítulo de la serie del Clásico Tapatío se disputará el próximo domingo 14 de mayo en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.