La llegada de Fernando Hierro a la dirección deportiva de Chivas ha logrado transformar a Chivas desde sus entrañas, convirtiéndolo en un equipo protagonista no solamente en el equipo de Liga Mx que está por disputar su compromiso de Liguilla contra Atlas, sino también en fuerzas básicas, por lo que los tapatíos pueden ser Súper Campeones en este Clausura 2023.

De todas las divisiones y categorías que existen en el futbol mexicano, el Guadalajara es el club que tiene más oportunidades de conseguir múltiples campeonatos, ya que la institución tapatía tiene a siete representantes de la institución disputando sus respectivas Liguillas en el balompié nacional, según un reporte de ESPN.

El chiverío mantiene en competencia al equipo de Liga Mx, Sub 20, Sub 18, al Tapatío de Liga de Expansión, aunado a los combinados femeniles de Primera División, Sub 18 y Sub 16, en donde se mantienen con vida en el certamen. La única división en donde el Rebaño no avanzó a la Fase Final fue en la Sub 14.

Ahora, el Guadalajara está obligado a conseguir el título en varias categorías, principalmente en la Liga Mx para sacudirse la presión tras seis años sin coronarse, aunado a que ese resultado le daría credibilidad al proyecto comandado por Fernando Hierro y Veljko Paunovic.

¿Cuándo se jugarán los partidos entre Chivas y Atlas de los Cuartos de Final del Clausura 2023?

Con la conclusión de la etapa del Repechaje quedaron definidos los cruces de los Cuartos de Final, en donde el primer episodio del Clásico Tapatío será en el Estadio Jalisco el próximo jueves a las 19 horas, mientras que la Vuelta en el Estadio Akron será el domingo 14 de mayo en punto de las 19:05 horas.