Chivas de Guadalajara terminaron sus trabajos este viernes 31 de marzo para la reanudación del calendario del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX tras la primera Fecha FIFA del año. Rebaño Pasión te presenta las noticias más destacadas en el entorno rojiblanco para hoy.

El Rebaño Sagrado, encabezado por el director técnico Veljko Paunovic, trabajó esta semana en las instalaciones de Verde Valle, para afinar todos los detalles de su convocatoria final para su próxima presentación: frente al Atlas en el Estado Jalisco, donde buscará recuperar el camino a la Liguilla en el Clásico Tapatío 166 en Liga MX.

Lo que se sabe de Marco Fabián a Chivas

El atacante Marco Fabián no quita el dedo del renglón y piensa en volver a Guadalajara en el momento en que haya una oportunidad, pero la realidad es que esto solo es un tema de promotores, ya que el periodista David Medrano descartó por completo que en la dirigencia rojiblanca haya alguien interesado en los servicios del experimentado delantero, quien se formó en el Rebaño, pero ya está muy lejos de lo que se requiere para ganarse un lugar.

Fabián busca volver al equipo de sus amores. (Imago7)

Se resigna Vega a no ir a Europa

El atacante de Chivas sorprendió con unas sinceras declaraciones donde dejó entrever que ya no hay muchas opciones de ir a Europa por su edad, pues considera que a los 25 años algún club ya habría preguntado por sus servicios, pero la realidad es que no ha habido nada oficial: “No quiero cerrarme las puertas, pero ya tengo 25 años. Ya no estoy tan chico como cuando inicié, no sé si sea una razón por la que ya no se estén fijando en jugadores como la de mi edad. Yo lo dejo así, yo siento que, si un equipo me va a querer, va a llegar y va a pagar por mí”, comentó en una entrevista para Pláticas Aldiente.

Equipos como el Porto y el Chelsea, aparentemente estuvieron interesados en el goleador . (Imago7)

Ormeño no supera salida de Guadalajara

El goleador de Bravos de Juárez confesó que su salida de Chivas le sigue causando tristeza porque se sentía muy contento en la institución, no obstante, también admitió que no supo aprovechar las oportunidades y esto le restó confianza de los altos mandos para seguir en el equipo: “No tuve las suficientes oportunidades, porque si tuve, a lo mejor a veces no se logra obtener el objetivo en la primera o segunda y ese es el tema del futbol que tenemos que estar preparados para las oportunidades”.

Ormeño solo pudo marcar dos goles con Chivas. (Imago7)

