Desde que José Juan Macias salió de Chivas de Guadalajara para cumplir su sueño europeo con el Getafe de España, la dirigencia entonces liderada por Ricardo Peláez se dio a la tarea de buscar un delantero que cumpliera con la sensible baja, pero nunca lograron encontrarlo, tampoco cuando el goleador volvió a México y se lesionó pesar estar fuera de actividad ocho meses a partir de junio del 2022, aunque buscaron una solución con el fichaje de Santiago Ormeño.

El artillero llegó procedente de León, donde no tuvo una buena actuación y estuvo la mayor parte del tiempo en la banca, sin embargo la ilusión por jugar en el Rebaño Sagrado lo mantuvo con bríos renovados para pensar en que su destino cambiaría de manera radical, pero la realidad es que se quedó muy corto en las expectativas provocando que se diera su salida unos meses después.

Ahora en los Bravos de Juárez, Ormeño tampoco ha tenido el rendimiento que desearía, pero sigue recordando con tristeza su partida de Chivas porque confiaba en ser ese hombre gol que se requería en los momentos más complicados, ya que solamente pudo marcar dos goles oficiales, uno ante Monterrey que justamente valió para la victoria y un penalti en el Repechaje frente a Puebla la campaña anterior, donde quedaron eliminados.

“Tuve oportunidades en Chivas, no di lo que se esperaba, me dolió mucho salir de ahí, estaba muy contento pero estamos acá en Juárez. No tuve las suficientes oportunidades, porque si tuve, a lo mejor a veces no se logra obtener el objetivo en la primera o segunda y ese es el tema del futbol que tenemos que estar preparados para las oportunidades”, fue parte de lo que comento Ormeño en entrevista con Fox Sports.

Chivas vs. Atlas: ¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO el Clásico Tapatío?

El compromiso está pactado a disputarse el próximo sábado 1 de abril en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. El compromiso contará con diversas opciones para los aficionados, ya que se transmitirá por la señal de Tv Azteca por Canal 7, además de TUDN y Canal 5. Te recordamos que también puede seguir todos los detalles en Rebaño Pasión.

