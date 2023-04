El atacante Marco Fabián pretende volver a las Chivas de Guadalajara como refuerzo en el futuro cercano, sin embargo en la dirigencia rojiblanca comandada por Fernando Hierro no existe la intención de pensar en el canterano como una opción viable de cara al Apertura 2023 que arrancará en el segundo semestre del año.

Algunas versiones en la Perla Tapatía han afirmado que Fabian de la Mora no quita el dedo del renglón en sus aspiraciones por regresar am equipo de sus amores, pero es un hecho que ya no cuenta con el nivel que requiere el Rebaño Sagrado, sobretodo ahora que han entrado en una nueva era con el entrenador serbio Veljko Paunovic.

Fue en el programa Duro de Marcar de Jalisco TV donde el periodista David Medrano descartó por completo cualquier posibilidad de que el futbolista surgido de Chivas tenga opciones de integrarse al conjunto tapatío en el siguiente certamen, debido a que su rendimiento ya está muy lejos de lo que necesita para competir en el conjunto rojiblanco.

“Decían ustedes en la mañana que Maro Fabian viene a Chivas. Por favor, yo también quisiera, si es de querer yo también quisiera, pero no se da cuenta que no le alcanza. No le alcanza. No ha pasado nada con él. Ese es el problema de equipos cómo Mazatlán y Queretaro que llevan a jugadores con mucho pasado”,fue parte de lo que comentó el comunicador.

Chivas vs. Atlas: ¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO el Clásico Tapatío?

El compromiso está pactado a disputarse el próximo sábado 1 de abril en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México. El compromiso contará con diversas opciones para los aficionados, ya que se transmitirá por la señal de Tv Azteca por Canal 7, además de TUDN y Canal 5. Te recordamos que también puede seguir todos los detalles en Rebaño Pasión.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala