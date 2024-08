Finalmente Chivas no adelantará juegoa en la Liga MX. Debido a esto repasamos las noticias más importantes del Guadalajara.

Noticias de Chivas HOY 13 de agosto: el Rebaño no juega por Romeo Santos, el futuro de Cade Cowell y Fernando Gago

Chivas se encuentra en plena preparación para el reinicio del campeonato luego de la temprana eliminación en la Leagues Cup 2024. La afición rojiblanca está muy molesta con el presente del Rebaño Sagrado y la falta de refuerzos para lo que resto del año.

Por otro lado, la propia directiva rojiblanca se golpea sola luego de darle prioridad al recital de Romeo Santos en el Estadio Akron. A su vez, reportan el plan del Guadalajara con Cade Cowell y destapan la decisión final con Fernando Gago.

Chivas no adelanta jornada por Romeo Santos

En el día de ayer se dio a conocer que Chivas finalmente no jugará el próximo fin de semana luego que la Liga MX haya confirmado los partidos. A us vez, dieron a conocer que el motivo por el que Rebaño no jugará es porque mañana por la noche realizará un concierto Romero Santos con su banda aventura.

El plan de Chivas con Cade Cowell

El Vaquero está brillando en Guadalajara.

El mercado de pases de Chivas no fue el mejor, por lo que la afición está muy decepcionada con la directiva. A pesar de esto, Cade Cowell sería buscado por clubes de europa. A su vez, Jesús Bernal dio a conocer que el Rebaño Sagrado planea venderlo por una buena lana porque es joven y tiene talento.

Definido el futuro de Fernando Gago

Tras la eliminación en la Leagues Cup 2024 la pregunta que resonaba en todo el Guadalajara era si continuaba o no Fernando Gago al frente del equipo. Erick López, periodista de TUND, confirmó que el entrenador argentino no corre peligro, pero que la directiva terminó muy desilusionada con la participación en el certamen internacional.

¿Por qué Chivas no fichó a grandes figuras?

Uno de los grandes reclamos del Guadalajara es la falta de figuras en este mercado de pases para pelear por el torneo. En medio de esto destapan que el motivo por el que Chivas no lo hizo es porque apuesta a contratar jóvenes promesas para en el futuro venderlos a un buen precio.