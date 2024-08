Fernando Gago se mantiene en el ojo del huracán mediático que atraviesan las Chivas de Guadalajara tras su fracaso en la Leagues Cup 2024. El director técnico es el principal señalado del traspié y después de su intento de minimizar la eliminación, intensificó todo. Un reporte confirmó lo que toda la afición tapatía espera con el futuro del argentino en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El periodista Erick López apareció la noche del domingo en el programa Los Insiders de TUDN para advertir el futuro de Gago. Refirió que “lo que sí es una realidad, es que ha dolido mucho a la directiva del Guadalajara la eliminación de Chivas. Es el segundo año consecutivo, cuatro partidos en Leagues Cup, no ha podido ganar un solo juego el conjunto rojiblanco. Con Veljko Paunovic se perdieron los dos, con Gago se empatan pero se pierden en los penales“.

López, corresponsal de TUDN en Guadalajara, añadió que “un equipo que ha sido incapaz de mostrarse a nivel internacional en esta competencia y que le duele mucho a la directiva, que tenía hoy esperanzas o las expectativas un poco más importantes que hace un año, incluso“. Así, el insider rojiblanco reveló el destino del timonel argentino en este Apertura 2024.

El comunicador confirmó al programa Los Insiders en TUDN, que “lo que sí les puedo decir es que el puesto de Gago no corre peligro“. Argumentó que “a pesar de ser uno de esos siete equipos que se quedan fuera y que es un fracaso para Chivas, aunque Gago no lo considere así o no le guste la palabra, no corre peligro. Está la directiva dándole el espaldarazo, la continuidad al proyecto de Gago en la Liga, donde creen que debe ser el objetivo inicial tratar de alcanzar al América, que se le ha alejado en títulos y más allá que sí les dolió”.

Erick López confirmó que el entrenador Fernando Gago no corre peligro en Chivas (TUDN)

Lo que debe aprovechar Chivas en estas semanas

Erick López además confirmó el domingo que Chivas no podrá adelantar partidos del Apertura 2024 y volverá el 24 de agosto. Por ende, consideró en lo que debe enfocarse el cuerpo técnico de Fernando Gago en estas dos semanas próximas. Así, indicó que “ahora se tienen que concentrar en recuperar a Chícharo, recuperar al Piojo Alvarado, recuperar a Jesús Orozco Chiquete. Porque lo que viene a Chivas cuando regrese el certamen, está bravísimo: Tigres en el Volcán, Bravos que es un equipo que ha arrancado ahí más o menos también y América. Los tres rivales que siguen al conjunto rojiblanco. Así es que no es nada sencillo, pero por el momento, Gago puede respirar tranquilo”.

Condicionaría el fracaso en Leagues Cup a Fernando Gago

La consulta que recibió Erick López sobre lo que pudiera condicionar a la gestión de Fernando Gago esta eliminación en Leagues Cup 2024. Afirmó que “totalmente. No le ha gustado nada a la directiva de Chivas la forma en la que se van, en la que se despiden“.

El periodista de TUDN en Guadalajara advirtió que “insisto, los pusieron en California, los pusieron en una llave en donde tenías todo (para avanzar). San Jose, el peor equipo de la Conferencia del Oeste; sí Galaxy como el mejor, esa es una realidad. Pero, en una ciudad donde tuviste todo el apoyo de la afición rojiblanca“.

López reiteró que “no le ha gustado nada a la directiva la forma. El comportamiento de los futbolistas y evidentemente, el responsable es Gago. habrá que ver, porque insisto: Tigres en el Volcán, enfrentando a Veljko Paunovic. Después, lo de Bravos que puede ser también un partido interesante y luego, América. Me parece que las cosas no están tan tranquilas para Gago y Chivas“.