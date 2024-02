Las Chivas de Guadalajara no pudieron continuar con su racha de victorias en el Clausura 2024, luego de igualar por 2-2 en su visita a Mazatlán por la Jornada 7. El Rebaño parecía tener los tres puntos en el bolsillo, pues lo ganaba con un doblete de Víctor Guzmán, pero en los minutos finales llegaron los dos goles del equipo local para sellar un empate que deja sabor a poco.

Ahora lo próximo para el equipo dirigido por Fernando Gago será volver a salir de visita, esta vez para enfrentar al Necaxa, el próximo martes 20 de febrero, por la Jornada 8. Entre las novedades del día de hoy se encuentran las disculpas del Tala Rangel por su error en el primer gol de los Rayos, como así también una polémica con el árbitro Adonai Escobedo.

Las disculpas del Tala Rangel por su error ante Mazatlán

Rangel pidió disculpas tras su error ante Mazatlán (Imago7)

Cuando Chivas parecía quedarse con la victoria en su visita a Mazatlán, los locales encontraron el descuento luego de una mala salida de Raúl Rangel, quien chocó ante el defensor José Castillo y le dejó el balón servido al delantero Luis Amarilla. “Para aprender a triunfar, antes tendrás que fracasar. No es la primera vez que error, no será la última. Es lo bello de esto, siempre renovarte, salir de esa zona de confort. Esto es para ti que lo necesitas, que piensas que es el final, cuando en realidad es el comienzo de algo extraordinario”, dijo el portero rojiblanco, a quien no se lo vio seguro en ese tipo de acciones.

¿Por qué Adonai Escobedo no fue al VAR?

Adonai Escobedo no fue al VAR para revisar un posible penal en favor de Chivas (Imago7)

Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2024

Chivas comenzó la Jornada 7 en el séptimo lugar de la tabla y terminará en el mismo puesto luego del empate ante Mazatlán. El Rebaño quedó con 12 unidades, al igual que Pumas, pero finalmente no se alejó demasiado de América y Tigres, quienes perdieron sus compromisos ante Cruz Azul y Pachuca, respectivamente, los cuales ahora quedaron en las primeras dos ubicaciones, con la Máquina como único líder.