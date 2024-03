Chivas se encuentra en pleno descanso luego de que haya empatado contra América por la jornada 12 del Clausura 2024. En estos momentos el Rebaño Sagrado llevará adelante una semana tranquila a pesar de que llevará adelante amistosos en Estados Unidos.

En medio de esto, la afición estalló contra Chicharito Hernández luego de presumir sus vacaciones. A su vez, se da conocer el polémico comentario que hizo el árbitro Fernánddez a Roberto Alvarado, mientras que Raúl Jiménez habló de la posibilidad de jugar en el Rebaño Sagrado.

Afición estalla contra Chicharito Hernández

En redes sociales, Chicharito Hernández presumió que se iba de vacaciones luego de que haya igualado con Chivas ante América por la jornada 12. En medio de esto, la afición en sus redes sociales luego de que haya presumido que iba a estar de vacaciones por la fecha FIFA.

“Al parecer quedó muy cansado, luego de haber dado el 100% en los partidos anteriores”, ironizó uno de los críticos. “Llévenlo a descansar al asilo ahí estará mejor”, dijo otro de sus detractores. “Cómo metió muchos goles se cansó”, expresó otro.

Polémico comentario de silbante a Piojo Alvarado

El Piojo Alvarado recibió polémico comentario del árbitro en Chivas vs. América. (Foto: imago7)

El sábado pasado, Chivas y América se enfrentaron en un partido que fue muy parejo y que dejó una polémica con un supuesto penal ante el Piojo Alvarado. Ante esto, se filtra un polémico comentario del árbitro con el atacante. “’No te tires porque me vas a empezar a echar a perder el partido’, así le dijo el Curro, Fernando Hernández al Piojo Alvarado después de la jugada con Sebastián Cáceres”, dio a conocer David Medrano.

Raúl Jiménez habló de la posibilidad de jugar en Chivas

Raúl Jiménez es uno de los jugadores que brilló de la mejor manera en América previo a su paso al futbol europeo. El actual atacante del Fulham afirmó que no tendría problemas en jugar en Chivas. “Sí, cien por ciento (que no jugaría en Chivas). Sin dudarlo. Seguramente yo diciendo esto, dirán ‘ni lo vamos a buscar’ o la gente a decir: ‘nadie lo quiere aquí’. Si en algún momento se llegara a dar, pues no gracias, tengo otros objetivos, otra cosa en mente. Sí, mejor (que ni me llamen), expresó a Claro Sport.

Se confirmó la indisciplina de Mateo Chávez

En la última semana se dio a conocer que en Chivas hubo una indisciplinado. Se trata de Mateo Chávez, el lateral izquierdo que debutó en el Clausura 2024. Por otro lado, en medio de esto se confirmó que se castigo se debió a que llegó a tarde a la práctica por quedarse dormido.