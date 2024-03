Chivas está en la eterna búsqueda de los mejores futbolistas mexicanos para que defiendan la camiseta rojiblanca, por lo que el mercado de jugadores que emigraron a Europa será siempre atractivo para la directiva tapatía, en donde uno de los jugadores que más sobresalen es Raúl Jiménez.

El delantero del Fullham ha tenido una destacada trayectoria en el balompié de Inglaterra, sobre todo en el Wolverhampton; sin embargo, no está teniendo tanto protagonismo actualmente, por lo que el entorno ha comenzado a cuestionarle si es momento de regresar a la Liga MX.

Ante tal situación se le cuestionó si existiría la posibilidad de que regrese al futbol mexicano pero enfundado con la camiseta del Guadalajara, pese a que su carrera la inició en el América, por lo que respondió tajantemente que ni lo consideraría, por lo que lo mejor es que ni le llamen.

“Sí, cien por ciento (que no jugaría en Chivas). Sin dudarlo. Seguramente yo diciendo esto, dirán ‘ni lo vamos a buscar’ o la gente a decir: ‘nadie lo quiere aquí’. Si en algún momento se llegara a dar, pues no gracias, tengo otros objetivos, otra cosa en mente. Sí, mejor (que ni me llamen)”, declaró en Claro Sports.

Jiménez tuvo un destacado paso por la Liga MX, emigrando al Europa y teniendo un mal paso por clubes como el Atlético de Madrid y Benfica, encontrando su mejor versión en el Wolverhampton.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de la jornada 13 del Clausura 2024?

Tras el Clásico Nacional entre el Guadalajara y el América, el futbol mexicano tendrá una pausa debido a la Fecha FIFA, por lo que las hostilidades del Clausura 2024 se reanudarán hasta finales de marzo, por lo que el choque entre el Rebaño y Rayados se jugará hasta el 30 de este mes, en punto de las 19 horas en el Estadio BBVA.