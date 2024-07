Chivas se encuentra en plena preparación para el primer partido de la Liga MX cuando reciba a Toluca por la jornada 1 del Apertura 2024. En medio de esto se da el regreso de todos los futbolistas que estuvieron convocados con la Selección Mexicana en la Copa América.

En medio de esto, Rayados de Monterrey marcó su postura respecto a la posible salida de Luis Romo y Jordi Cortizo, mientras que Jesús Orozco Chiquete es buscado por Anderlecht de Bélgica. A su vez, Alexis Vega explicó por qué los jugadores que salen del Rebaño Sagrado tienen éxito en otro club.

¿Luis Romo y Jordi Cortizo llegan a Chivas?

El día de ayer el director deportivo de Rayados de Monterrey, Tato Noriega, habló de las negociaciones con Chivas por Luis Romo y Jordi Cortizo. “Sí, hay conversaciones. Sí son intereses serios, de más de dos equipos, es correcto”, comentó el directivo de la Pandilla de Nuevo León.

Anderlecht ofertó por Jesús Orozco

Jesús Orozco Chiquete podría salir de Chivas. (Foto: Imago7)

Jesús Orozco Chiquete es uno de los jugadores que fue buscado por varios clubes en el último tiempo en la Liga MX. Finalmente desde Europa vinieron por él. Anderlecht de Bélgica ofertó cuatro millones de dólares, pero desde Guadalajara no están convencidos en dejarlos ir por esa cifra. Según lo informado por Fernando Cevallos las negociaciones están caídas.

Alexis Vega explicó lo que nadie entiende en Chivas

Alexis Vega volvió a estar en boca de todos luego de que haya explicado por qué los jugadores que salen de Chivas tienen éxitos en otros clubes. “Yo creo que tiene que ver un poco la presión, es un equipo muy grande. También tuve una buena racha, aunque al final no me fui como yo quería, pero agradezco que me dieron la oportunidad. No sé qué pasa después, que salimos y tenemos la oportunidad de que nos vaya bien, pero insisto, es algo espectacular jugar en Chivas y le agradezco, siempre”, explicó.

¿Juegan Roberto Alvarado, Jesús Orozco Chiquete y Tala Rangel?

Como decíamos, el próximo sábado Chivas recibe a Toluca y uno de los grandes interrogantes es si Roberto Alvarado, Jesús Orozco Chiquete y Tala Rangel juegan en la jornada uno del Apertura 2024. El propio club informó que esta semana se unen al resto del equipo para ser elegibles para la primera fecha.