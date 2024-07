Los rumores están al máximo tras la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa América y a unos días del arranque del Apertura 2024, en donde Jesús Orozco Chiquete recibiría una pésima noticia por parte de Chivas tras la oferta que lanzó el Anderlecht de Bélgica por el zaguero.

Durante las últimas horas se ha mencionado que el Guadalajara recibió una propuesta formal del conjunto europeo para poder hacerse de los servicios del defensor rojiblanco; sin embargo, primeros reportes indican que la oferta quedó por debajo de las expectativas de Amaury Vergara.

La mala noticia es que el comunicador de Fox Sports, Fernando Cevallos, aseguró que las negociaciones entre ambos clubes por la carta de Jesús Orozco Chiquete se han caído definitivamente, por la baja propuesta económica y porque en el redil piensan que no está listo para emigrar.

“Se cayó, la oferta fue muy muy muy baja. Me dicen que creen que todavía no está listo, no quieren que le pase lo mismo que a José Juan Macías, que vaya y lo quieran regresar a los seis meses (…) Chiquete tiene una cláusula, pero estaba muy por debajo de la cláusula.

“Por lo que sé, la idea de Chivas es que le van a ayudar para que vaya, pero creían que estas no eran las mejores condiciones para que se fuera”, explicó el comunicador.

Desde hace varias semanas, el reportero de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que el propio Fernando Hierro le pedía a Chiquete que aguardara y puliera detalles para que se fuera lo mejor preparado posible en el verano del 2025, situación que probablemente tratarían de mantener los miembros del Comité Deportivo, Juan Carlos Martínez y Fran Pérez.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

El Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.