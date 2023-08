Guadalajara se impuso a los Xolos de Tijuana la noche del martes y ya está entrenando en las instalaciones de Verde Valle para preparar el compromiso del siguiente sábado cuando visitaran a Santos Laguna en Torreón, por lo cual te presentamos las mejores noticias de hoy en Rebaño Pasión.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador, Veljko Paunovic, trabajó desde este miércoles. Los rojiblancos afinan los detalles que no le agradaron al serbio de cara a un importante encuentro en la Comarca Lagunera en su tercer partido fuera de casa.

Se confirmó “la preocupación” de Isaac Brizuela

El volante no ha jugado los últimos dos partidos con Chivas y esto se debe, de acuerdo a palabras del técnico, Veljko Paunović a que no está en su mejor nivel y no a que piensen en la posibilidad de traspasarlo a otro club. Sin embargo, el Cone entrena sin ninguna preocupación en las instalaciones de Verde Valle a la espera que frente a Santos Laguna sea considerado por el cuerpo técnico.

Foto: Especial

En Chivas no daba una y ahora lo piden en el Tri

No todos los jugadores logran mostrar su mejor versión en Guadalajara y uno de los ejemplos más claros es César Huerta de los Pumas de la UNAM, quien tuvo múltiples oportunidades con Chivas pero nunca estuvo ni cerca de jugar como lo ha hecho en Mazatlán y mucho menos ahora en los felinos, por lo cual ya es candidato para ser llamado a la Selección Mexicana de Jaime Lozano.

(Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Reaparece Hierro después del fracaso de Lagues Cup

Hace unos días Fernando Hierro volvió a publicar algo relacionado con el Rebaño en su cuenta de Instagram, pues la última vez fue antes de viajar a la Leagues Cup para los partidos de la fase de grupos, pero tras el sonoro fracaso, prefirió omitir alguna fotografía. Casi un mes después con la visita de Jaime Lozano a Verde Valle y la victoria sobre Tijuana, el director deportivo de los rojiblancos reapareció con un mensaje de optimismo: “Importante victoria anoche! Ahora a pensar en el próximo partido”.