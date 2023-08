El Club Guadalajara consiguió la cuarta victoria del Torneo Apertura 2023 una vez que se impusieron por la mínima diferencia a Xolos de Tijuana, pero la mala noticia es que por segundo compromiso consecutivo no echaron mano del experimentado Isaac Brizuela, quien se ha manejado que podría salir del equipo en los siguientes días.

En la conferencia de prensa después del partido que se realizó en el Estadio Akron, el entrenador del Rebaño Sagrado, Veljko Paunovic indicó que no hay ninguna intención de prescindir de los servicios de un futbolista como el Cone Brizuela, quien suma más de 10 años en la institución y siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y entrega desde que arribó al club.

El timonel de Chivas señaló que las versiones de que lo quieren poner a la venta son pura “película”, no obstante, después de hablar de sus intenciones también dejó claro que si el capitán del equipo rojiblanco en algún momento pretende irse no podrá detenerlo, aunque más adelante indicó que ese tampoco es el caso.

Si el Cone Brizuela decide irse de Chivas Paunovic no lo detendrá

“No quiero que se vaya el Cone. Si esa es la cuestión nosotros contamos con el Cone, que suba su nivel y que gane. Por mi parte no queremos que se vaya. No se armen una película. Ahora, si él toma las valijas y se va no puedo hacer nada. Pero no es el caso”.

“No hay ningún problema con el Cone. Tenemos que tomar decisiones con los convocados. Están muy igualados (en nivel los jugadores). Buscamos oprtimizar esto”, abundó Puanovic aclarando que esta semana tampoco pudo jugar con la Sub-23, pero a lo largo de la presente semana volverán a evaluar su nivel para conocer si entrará en los convocados de cara al duelo del sábado frente a Santos Laguna.