Guadalajara se impuso a los Xolos de Tijuana la noche del martes y ya está entrenando en las instalaciones de Verde Valle para preparar el compromiso del siguiente sábado cuando visitaran a Santos Laguna en Torreón, por lo cual te presentamos las mejores noticias de hoy en Rebaño Pasión.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador, Veljko Paunovic, trabajó desde este miércoles. Los rojiblancos afinan los detalles que no le agradaron al serbio de cara a un importante encuentro en la Comarca Lagunera en su tercer partido fuera de casa.

Guadalajara va por el quinto triunfo

Los rojiblancos esperan mantener el buen paso en la campaña cuando este sábado se metan a la cancha de Santos Laguna para intentar su quinto triunfo de la temporada. Chivas llega como superlíder con 13 unidades, por cinco de los laguneros que no han tenido un buen inicio de torneo como se pensaba.

Foto: Especial

Brizuela queda fuera de Chivas y así aparece en redes

Isaac Brizuela nuevamente y por tercer partido consecutivo no fue requerido por el entrenador Veljko Paunović para el encuentro ante los laguneros, sin embargo el Cone apareció en redes sociales muy a su estilo siempre sobrio y manteniendo mesura tanto en los buenos como en los malos momentos. Y es que simplemente publicó una felicitación para su amigo Hiram Mier.

Foto: Especial

Alexis Vega irá a la banca

El delantero de los rojiblancos no será tomado en cuenta como titular esta noche frente a Santos, esto como parte de las rotaciones que ha estado usando el técnico serbio, pero para sorpresa de muchos Alexis Vega no será titular y su lugar no lo ocupará uno de los juveniles que han sido la grata revelación de la campaña, sino Pavel Pérez, quien jugará al frente junto a Roberto Alvarado y Ricardo Marín.