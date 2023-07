Chivas de Guadalajara inicia esta semana con los preparativos finales de su viaje a Estados Unidos para disputar la Leagues Cup 2023 adonde viajará la tarde de este martes. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado emprende su travesía rumbo a Cincinnati, para afinar todos los detalles de la alineación que afrontará el jueves la visita al TQL Stadium en la Jornada 2 de la Región Central 3 de Leagues Cup 2023. Luego de presenciar la expulsión de Alan Pulido en la caída 4-2 (3-3) en penales de Kansas City en ese mismo inmueble.

Yayo de la Torre será parte del Tricolor

Eduardo de la Torre es uno de los goleadores históricos del Rebaño al estar ubicado en el quinto puesto con 89 goles en su cuenta personal, además fue campeón en la temporada 1986-1987 en aquella Final épica contra Cruz Azul. Por lo tanto, cuenta con la experiencia de ser uno de los asesores de la Selección Mexicana para buscar el mayor beneficio en el Tri de cara al Mundial del 2026. Aunque no se ha hecho oficial el Yayo, hoy analista de Fox Sports, está en la mira del Comisionado Juan Carlos Rodríguez.

FOTO: JAM MEDIA/JAIME LOPEZ. EDUARDO DE LA TORRE /DT CHIVAS.

Macías no volverá hasta el 2024

El atacante de los rojiblancos sigue tratando de recuperarse de la lesión en el ligamento de la rodilla derecha que lo marginó de las canchas desde febrero pasado y aunque el alta médica se espera que la reciba entre octubre y noviembre, es una realidad que el estratega Veljko Paunović no lo tiene contemplado para utilizarlo en lo que resta del 2023, de acuerdo a reportes del diario Record, por ello su regreso está estimado el próximo año.

Foto: Imago7/Alejandra Suárez

Nuevo equipo en Europa va por el Chiquete Orozco

Hace algunas semanas que el nombre de Jesús Orozco Chiquete ha sonado para salir de Chivas y no solamente a Rayados de Monterey que habrían lanzado una oferta por sus servicios, pero la escudera rojiblanca no tiene en mente venderlo si no es a Europa. El primero en preguntar por el defensor fue el Brujas de Bélgica, le siguió el Anderlecht del mismo país y ahora un nuevo interesado se llama Bayer Leverkusen, uno de los equipos importantes de Alemania, donde ya militó Javier Chicharito Hernández.