El último año y medio no ha sido nada sencillo para José Juan Macías, el delantero de las Chivas de Guadalajara que se encuentra realizando su rehabilitación luego de que en febrero pasado volvió a ser operado del ligamento de la rodilla derecha que le impedirá jugar al menos hasta noviembre o diciembre.

Además, hace unas semanas el artillero del Rebaño Sagrado sufrió un aparatoso accidente mientras conducía en unas de las principales avenidas de la Ciudad de Guadalajara, pero para su buena fortuna salió ileso y caminando por su propio pie, de acuerdo a varios reportes extraoficiales porque el equipo rojiblanco nunca dio una postura oficial.

Ahora Macías ha mostrado imágenes de sus entrenamientos donde se le puede vermejor conforme avanzan las semanas, pero todavía le quedan varios meses para pensar en el alta médica, aunque hace unos días fue entrevistado y aseguró que tenía pensado para septiembre ver con mayor cercanía su regreso a la actividad.

Se confirmó el lujoso auto que maneja JJ Macías

Ahora en su cuenta de Instagram Macías aparece de vez en cuando para no perderse mucho de sus seguidores y en esta ocasión lo hizo conduciendo un auto lujoso. Es un Audi A7 que tiene un valor en el mercado de no menos de 1.3 millones de pesos, claramente algo que no podría pagar un aficionado de Guadalajara, común y corriente.

Cabe señalar que el día de su accidente, el vehículo que tenía a JJ al volante era un Chevrolet que de igual manera es costoso, pues su valor asciende a casi un millón de pesos. Por lo que queda claro que el goleador del Rebaño cuenta con gustos caros, pero que se ha ganado con su esfuerzo dentro de la cancha.

Foto: Instagram