En las Chivas de Guadalajara no hay tiempo que perder y para salir de la mala racha necesitan recuperar el buen futbol en busca de volver a sumar tres puntos, ya que la noche del martes cayeron una vez más, ahora con el modesto Mazatlán 3-1 en el Estadio Akron, lo que dejó muy mal parado al entrenador Veljko Paunović.

El Rebaño Sagrado trabajará en sus instalaciones de Verde Valle pensando en su silente compromiso que se realzará el domingo 1 de octubre visitando a Toluca en un duelo por la Jornada 10 adonde el timonel serbio llegará con el agua hasta el cuello después de cuatro derrotas en los últimos cinco juegos.

La radical decisión de Chivas con el Chicote Calderón

Las Chivas no pierden el tiempo y ya tienen en mente lo que podría ser la siguiente campaña, por tal motivo algunos jugadores se están ganando su permanencia en la plantilla, sobretodo los que terminan contrato en diciembre de este 2023 como es el caso de Cristian Calderón, quien está cerca de renovar su acuerdo como lo señaló el periodista César Luis Merlo.

Foto: Especial

Se confirmó lo que pasa con Paunovic en Chivas

Paunovic no tuvo otro remedio que reconocer su responsabilidad por la derrota frente a Mazatlán 3-1, pero es de las escasas veces que lo ha aceptado, pues en este certamen no se tiene conocimiento de que lo haya admitido. En todos los juegos donde Guadalajara ha perdido en este certamen le ha echado la culpa a los árbitros, al cansancio o a el bajo rendimiento de sus jugadores, por lo que un poco de autocrítica no le viene mal al técnico rojiblanco que tiene el agua hasta el cuello.

Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

El jugador que Pauno tiene borrado en Guadalajara

Aunque parece que el Rebaño no está para darse el lujo de dejar en el olvido a algunos futbolistas, el estratega serbio no solamente tiene en el olvido a Hiram Mier o a Daniel Ríos, también lo ha hecho con Eduardo Torres, el mediocampista que ha sido el más afectado desde que Erick Gutiérrez llegó a la institución, pues en lo que va del Apertura 2023 no suma ningún minuto y en varios juegos no ha sido convocado.