Para las Chivas de Guadalajara está muy claro que deben aprovechar sus partidos como locales en busca de afianzarse como uno de los equipos que se ha hecho fuerte en casa, por lo cual recibir a los Bravos de Juárez representa una gran oportunidad de volver a la senda del triunfo en el partido por la Jornada 6 del Torneo Apertura 2024.

El Rebaño Sagrado tiene en mente sumar a de a tres puntos tomando en cuenta que los fronterizos son el penúltimo lugar de la tabla general con apenas un punto de 18 posibles, por ello es una gran oportunidad de devolverle un poco de alegría a su afición que se ha visto muy afectada por el fracaso en la Leagues Cup.

El entrenador Fernando Gago echará mano de sus mejores armas para este crucial partido donde tendrá varias bajas encabezadas por Javier Hernández, quien sigue con problemas musculares al igual que Carlos Cisneros y Gilberto Orozco Chiquete, los tres en la parte final de su recuperación.

Chivas hace oficial la llegada de Amazon

A través de un video en sus cuarenta de redes sociales, por fin después de varios meses de espera las Chivas dieron a conocer su llegada a Amazon para los partidos como locales desde el Estadio Akron. En la grabación aparecieron varios jugadores como Chicharito Hernández y Cade Cowell, así como el ídolo rojiblanco, Adolfo el Bofo Bautista. Este juego contra Juárez será el primero que se observa en la plataforma de streaming.

FOTO: Chivas TV

Cade Cowell sorprende al Bofo Bautista

Luego de la grabación que se dio del video para anunciar la llegada de Chivas a la famosa plataforma de streaming estadounidense, el Bofo Bautista publicó una imagen de sus hijos junto a Cade Cowell, quien les obsequió una camiseta firmada con el número 16 que es el que usa con el Rebaño.

Cowell sorprendió a los hijos del Bofo: FOTO: Bofo Bautista Instagram

Omar Bravo hace la revelación que todo Chivas esperaba

Hace unos días Ramón Morales entrevistó en su podcast a Omar Bravo, el máximo anotador en la historia de Guadalajara, donde tocaron el tema del día que el atacante se quedó con el gafete de capitán, pero que nunca habían aclarado entre ambos y menos de manera pública, por lo cual el exatacante reveló lo que sucedió: “A mí me dice Paco (Ramírez) ‘Jorge quiere que tú sea el capitán’ y le digo ‘no, nosotros ya tenemos capitán y le toca a Héctor Reynoso’ en esa línea’. A mí no me define la cinta, no me dice qué hacer. Había mucho liderazgo en el equipo, por línea. Eso fue un tema especifico de Jorge, después fuimos a Puebla, me toca marcar un gol y así se quedó, no lo aclaramos”, le dijo a Morales Higuera.