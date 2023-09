Chivas de Guadalajara tendrá una semana de reflexión interna para aprovechar esta Fecha FIFA antes del Clásico Nacional frente al América. Un partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunovic, trabajará esta semana a partir del jueves en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos comienzan así la preparación de su plantilla para enfrentar a León en Chicago. Un partido para aprovechar el receso por los compromisos de Selección México.

Se confirmó lo de Teun Winkle en Chivas

El atacante de 21 años llegó este martes 5 de septiembre para enrolarse con el Tapatío de la Liga de Expansión, con la firme convicción de algún día ganarse un puesto con las Chivas en la Liga MX. Una de las noticias más sorpresivas sobre el artillero es que los rojiblancos se lo ganaron al América, ya que el acérrimo rival lo tenía en el radar para incluirlo en su equipo Sub-23, pero es demasiado tarde.

Foto: Especial

Paunovic vive una pesadilla en Chivas

Todo parece indicar que el entrenador de Guadalajara vive el peor momento al frente del Rebaño, no solo por las dos derrotas consecutivas, sino por el funcionamiento que ha dejado muchas dudas en los juegos ante Santos Laguna y Rayados. Se vislumbra bajo rendimiento en algunos jugadores y a nivel colectivo no están funcionando los planteamientos de Paunovic, porque en ambos juegos han regalado los primeros 45 minutos cediéndole tanto el balón con las opciones de gol al adversario.

Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Revelan la triste anécdota de Alan Mozo

Por alguna razón Alan Mozo no ha logrado consolidarse en Guadalajara, debido a que el entrenador Veljko Paunović lo ha alternado en la lateral derecha con Jesús el Chapo Sánchez, lo cual ha provocado que el defensor no esté anímicamente al 100% tal y como reveló una anécdota publicada en la columna Sancadilla: “Ahí tienen que a Alan Mozo, como suplente, le tocó pararse a calentar, pero no lo metieron al 66′ en la triple ventana de cambios ni al 84′ y finalmente tampoco entró al 87′, así que me dicen que preso de la frustración se fue a desahogar con Érick Gutiérrez, a quien le dijo que no entendía porque Pauno no le daba juego”.