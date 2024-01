Noticias de Chivas hoy lunes, 15 de enero de 2024: Chicharito sube las ventas y Vega no llega a Cruz Azul por Salcedo

El pasado sábado Chivas volvió a ver acción en la Liga MX en un empate con sabor a victoria ante Santos Laguna. Debido a esto, Fernando Gago alista a todo el Rebaño de cara a la primera prueba de fuego que tendrá su gestión cuando enfrente a Tigres el próximo domingo en el Volcán de Nuevo León.

Por otra parte, en medio de todo esto, se dio a conocer que Chicharito Hernández no llegó, pero que ya marca récord en diferentes tipos de ventas del conjunto Rojiblanco. A su vez, informaron que Carlos Salcedo frustró la llegada de Alexis Vega a Cruz Azul, quien podría seguir dándole dinero al Rebaño Sagrado por este motivo.

Chicharito Hernández no llegó y da de qué hablar en Chivas

En el día de hoy, Olimpia Cabral, directora comercial, marketing y comunicación del Rebaño Sagrado, dio a conocer que ante la inminente llegada de Chicharito Hernández hubo un alto incremento en la ventas del club.

“Nada será hasta que no sea oficial, No. Entonces, pues todo este tema de la información que ha estado circulando. Hay mucha especulación. Hay mucho de todo, pero pues ahí te das cuenta del poder de un jugador franquicia, no? Después del rum rum de la nota, a los treinta minutos vendimos este una gran cantidad de chivabonos”, comentó.

Javier Hernández da de qué hablar en Chivas. (Foto: Imago)

Y agregó: “Vendimos una gran cantidad de personalizados (jerseys) en el primer partido con el Chicharito, pero no ha llegado, no es nada oficial y ya la gente está en esta efervescencia con la emoción de su llegada. Entonces pues vamos a esperar qué nos dice el área deportiva. Y estaremos preparados para poder capitalizar este momento”.

Carlos Salcedo arruinó la llegada de Alexis Vega a Cruz Azul

En el día de hoy se dio a conocer que Carlos Salcedo frustró la llegada de Alexis Vega a Cruz Azul al marcar que la directiva sigue es complicada cuando él estaba negociando su contrato.

“Resulta que Alexis, desde diciembre, checó quién de sus cuates estaba jugando en La Noria para que le contara cómo estaban las cosas por allá con la directiva cementera. Encontró a uno de sus grandes brothers de Selección, uno del mismo corte de personalidad… ni más ni menos que el Titán Salcedo. ¿Y qué crees que le dijo Carlitos, en pleno pleito con la directiva por irse? Pues que ‘era un cagadero’, que mejor no viniera. Así. Y para las pulgas de Vega, pues al final mejor les dijo que ‘gracias, pero por ahora mejor no, gracias’”, explicó Francotirador de Diario Récord en su columna.

Chivas puede recuperar parte de lo invertido con Alexis Vega

Finalmente, Chivas logró vender a Alexis Vega debido a que Toluca pagará 1.5 millones por su ficha. Por otra parte, el Guadalajara podrá seguir recuperando parte de lo invertido debido a que se quedará con un porcentaje de su carta para una futura venta, según lo informado por Karina Herrera en TUDN.