Oswaldo Sánchez acusa que Chivas lo vendió antes de la Final del 2006: Ya no me querían

Para las nuevas generaciones, Oswaldo Sánchez fue uno de los porteros más emblemáticos del Club Guadalajara a finales de los 90 y más de la mitad de la década del 2000, pero su salida después del campeonato del 2006 se dio en medio de muchas dudas y situaciones que siguen sin ser aclaradas del todo, por lo cual el ahora analista de TUDN volvió a recordar por qué se fue del que se supone era el equipo de sus amores.

Cuando San Oswaldo salió del Rebaño Sagrado lo hizo en una conferencia de prensa donde derramó lágrimas, pero muchos chivahermanos lo acusaron tiempo después de haberse ido por dinero a Santos Laguna y aunque el ex portero ha tratado de explicar por años, que la situación se debió más a una decisión directiva, hay quienes siguen sin perdonarle que se haya ido después de aquella Final épica contra Toluca en el 2006 donde ganaron con goles de Francisco el Maza Rodríguez y Adolfo Bofo Bautista.

Hace unas semanas en entrevista con Antonio de Valdés, el ex guardameta mundialista acusó a la dirigencia de Chivas de haberlo vendido prácticamente antes de jugar la Final, pues le dieron el permiso para decidir si prefería ir a Santos Laguna o Tigres. Aunque reportes de la prensa en aquel entonces afirmaron que su salida se dio porque no quiso renovar por un año más de contrato, ya que deseaba un acuerdo a largo plazo.

“La gente piensa que yo me fui de Chivas y no es cierto yo ni me quería ir, tenía año y medio más de contrato. Ellos fueron los que hicieron todo para que me fuera. Después me cambiaron la moneda ‘te fuiste por lana’, no hombre, al contrario . Yo iba camino del hotel de Toluca, increíble me marcaba Irarragorri, presidente de Santos ‘oye vente que ya te estamos esperando’ colgaba y me marcaba Kuri que era el presidente de Tigres. Y yo les decía, ‘oigan, espérenme, voy a jugar y quiero ser campeón’.

“El grado de tensión de saber que podía ser mi último partido. Yo tenía contrato, tenía mi casa en Guadalajara, mi familia, todo giraba en torno a Guadalajara. Pero tampoco iba a estar en un lugar donde ya no me querían. Ellos fueron los que me dieron la anuencia. ‘Queremos cambio y tú puedes elegir a quién te quieres ir’. Me dijeron eso, esa vez entramos de Repechaje, la directiva pensaba que ni íbamos vamos a calificar”, comentó en el canal de YouTube del famoso comunicador.

