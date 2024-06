Oswaldo Sánchez es una figura importante para las Chivas de Guadalajara. Nacido en Jalisco, un 21 de septiembre de 1973, Sánchez se destacó en la portería ganándose el apodo de “San Oswaldo” por sus impresionantes reflejos. Durante su tiempo en el Rebaño fue un pilar fundamental del equipo. A pesar de su controvertida salida del club, su legado perdura hasta el día de hoy.

En una reciente charla para el podcast ‘En la intimidad con Tony Martínez’, el exguardameta de Chivas, Oswaldo Sánchez, rompió el silencio sobre su controvertida salida del club hace 17 años. El portero decidió mantener silencio durante muchos años por respeto a la institución, a pesar de que por momentos no la pasó nada bien.

Las declaraciones de Oswaldo Sánchez

“Yo estaba muy feliz en Guadalajara, acababa de construir mi casa y tenía un momento importante a mis 32 años. Lo cierto es que la directiva quería cambiar y también es cierto que me echaron la culpa de mi salida de Chivas y no fue así. Yo por respeto no lo quería decir, pero creo que es hora de hacerlo”, reveló Sánchez.

El exportero también compartió que desde la fase de Repechaje le informaron que Tigres y Santos Laguna estaban interesados en sus servicios, pero él no quería irse. “Yo tenía la ilusión de ser campeón, fue pasando la Liguilla, pero en mi mente estaba que Chivas ya no me quería. Al final de cuentas me tocó negociar un contrato con Santos”, explicó.

Sánchez también criticó la reacción de la directiva encabeza por Jorge Vergara luego de su salida, pues cree que buscaron culparlo: “Que ellos al siguiente día hayan dicho que soy un mercenario, que me fui por lana, que regresara al Jalisco y la gente me tirara billetes en todos los partidos, pues es muy diferente. Por amor a Chivas no dije lo que había pasado”, insistió San Oswaldo al contar su verdad después de 17 años.

Estas revelaciones se suman a la polémica que supo generar la salida de Oswaldo Sánchez de Chivas, contradiciendo la narrativa oficial por parte de la institución. Pese a todo lo ocurrido, Sánchez ha mantenido su amor por el club y ha esperado el momento adecuado para compartir su verdad.