Las Chivas de Guadalajara renuevan su ilusión a falta de horas nada más para que comience el Clausura 2024 de la Liga MX. El Rebaño viene de un año con muchos altibajos, en el que estuvo a minutos de volver a gritar campeón del futbol mexicano, aunque luego, en el segundo semestre, no compitió al mejor nivel y se quedó lejos de repetir la campaña anterior. Veljko Paunovic dejó su cargo en el banquillo y Fernando Gago se convirtió en su reemplazo.

El reciente título obtenido por el América le agrega todavía más presión al Rebaño, que no gana un torneo local desde aquel Clausura 2017, bajo las órdenes de Matías Almeyda. Justamente, el nuevo entrenador comparte nacionalidad argentina con aquel estratega que tantas alegrías dejó a la afición rojiblanca, por lo que hay ilusión en que Gago pueda repetir lo hecho por su compatriota años atrás.

Recientemente, el exjugador de Chivas, Miguel Ponce, fue consultado por TUDN sobre el inminente regreso de Chicharito Hernández y también la flamante elección de Gago como nuevo estratega rojiblanco. El defensor de 34 años, quien saliera hace poco de la institución, reveló pláticas con jugadores de la actual plantilla, en las que le revelaron que el actual entrenador tiene semejanzas con Almeyda.

En Chivas ya comparan a Fernando Gago con Matías Almeyda

Miguel Ponce acaba de firmar con un equipo de futbol rápido en Estados Unidos, pero no deja de prestar atención a la actualidad de Chivas ni de tener contacto con algunos miembros de la plantilla: “He tenido comunicación con compañeros que todavía están en el plantel del Rebaño. Y me comentan que (Gago) trae ese chip diferente, es trabajador. Me dicen que es como el esquema de Matías Almeyda”, reveló.

Gago tuvo poco tiempo para trabajar junto a la plantilla. Créditos: Chivas

“Que me digan eso, pinta bien. Sabemos lo que pasó con Almeyda cuando nos dirigió. Además, en los partidos amistosos han metido seis o siete goles. Pinta bien para Chivas”, dijo Miguel Ponce, ilusionado con lo que se viene para el Rebaño en el Clausura 2024. En la pretemporada, los dirigidos por Fernando Gago vencieron por 5-1 al Atlético La Paz y por 7-1 al Celaya.

La opinión de Miguel Ponce sobre el regreso de Chicharito Hernández

Por otro lado, Ponce no se mantuvo ajeno a la inminente vuelta de Chicharito a Verde Valle. Contrario a lo que piensan algunos, opinó: “Sería una gran incorporación. Te puede ayudar en muchos sentidos. Fuera de la cancha en marketing y dentro con su experiencia, sus goles, es lo que necesita este equipo. Necesita un goleador con la jerarquía de Chicharito. Le vendría muy bien en todos los sentidos”.

Miguel Ponce jugará con Marco Fabián en el Empire Strykers

Miguel Ponce jugará en el futbol sala estadounidense (Imago7)

El exdefensor ahora jugará en el futbol sala estadounidense, para el Empire Stykers y junto a Marco Fabián, quien fuera su compañero en el Rebaño Sagrado: “No tenía nada que perder, al contrario, era una oportunidad más de seguir jugando al futbol, además con un amigo que hemos vivido cosas, crecimos juntos en el futbol, en Chivas, Selección, al recibir la invitación no lo pensé mucho, fue una decisión muy fácil, además queríamos tomar otro aire mi familia y yo, y por eso estamos aquí”, dijo Ponce a TUDN.