Tras la eliminación de Chivas en los cuartos de final del Apertura 2023, ante Pumas UNAM, toca esperar el mercado de pases y el inicio de una nueva pretemporada, para la cual se renovarán las expectativas. El próximo semestre, el Rebaño afrontará el Clausura 2024 y también la Concachampions, por lo que hacen falta refuerzos para dar más jerarquía y profundidad a una plantilla que se ha quedado corta en ambos aspectos.

Sin embargo, así como durante el semestre hubo inconvenientes y cortocircuitos en la plantilla, por lo sucedido con los tres jugadores que cometieron indisciplina, ahora vuelve a haber un problema a solucionar en el vestidor. Y es que el futuro de Víctor Guzmán en el Rebaño resulta incierto. A lo largo del semestre, el nivel del Pocho no se pareció al del certamen anterior, cuando fue goleador y figura en el equipo que llegó hasta la final.

Durante el torneo se habló de ciertos problemas entre Víctor Guzmán y Veljko Paunovic, pero no hubo demasiados motivos para creer que estos fueran ciertos. No obstante, el entrenador serbio no utilizó a quien fuera su capitán en la Liguilla frente a Pumas, algo que sí generó mucha sorpresa y confirmó que algo no está bien entre el mediocampista ofensivo y el estratega rojiblanco. El Pocho no jugó ni un solo minuto en los 180’ ante los universitarios.

Víctor Guzmán ya tuvo problemas en su salida de Pachuca

Mientras en Verde Valle ya planifican el armado de la plantilla para el próximo torneo, también saben que hay un cortocircuito que deben solucionar. Incluso se llegó a decir que uno de los dos, entre Paunovic y Guzmán, si o si tendría que irse. Aunque esto a fin de cuentas parece ser una exageración, la directiva si es consciente de que la relación no es la ideal. Fernando Hierro y compañía no quieren perder a un jugador al que consideran muy valioso, por lo que desean recuperarlo.

La relación entre Pocho Guzmán y Paunovic no sería la mejor actualmente (Imago7)

Esta no es la primera vez que el Pocho tendría un cortocircuito con un entrenador. De hecho, con Pachuca, antes de llegar al Rebaño, la relación no habría terminado nada bien con Guillermo Almada. Aunque juntos lograron éxitos con los Tuzos, en el último tiempo el desgaste se hizo sentir. El mediocampista finalmente se marchó al Rebaño Sagrado, donde ahora vuelve a tener una situación similar.

¿Pocho Guzmán casi llega a los golpes con Guillermo Almada?

“Me di a la tarea de investigar qué podía ser cierto de los rumores y sólo encontré una explicación que dejo a tu criterio: el vestidor se cansó del Profe Almada, en especial los consagrados. Uno de los campeones con Almada que se hartó de sus formas fue el Pocho Guzmán el año pasado, incluso estuvieron a punto de llegar a los golpes, me cuenta mi oreja tuza. Por eso es que a pesar de ser protagonista exitoso en Pachuca, en cuanto llegó la oferta de Chivas, ni los Tuzos ni el jugador dudaron en tomarla”, relató la columna de El Francotirador de Récord en mayo de este año.