Tras la sorpresiva salida del serbio Veljko Paunovic, la directiva de Chivas se movió rápido y aseguró la contratación de Fernando Gago como su reemplazo. El argentino, exjugador del Real Madrid y otros importantes equipos europeos, llegará para tomar las riendas del primer equipo de cara al Clausura 2024, en el que la afición rojiblanca desea recuperar protagonismo y volver a pelear por el título de la Liga MX.

Fernando Gago no ha podido tener demasiado tiempo de trabajo junto a la plantilla de Chivas, ya que la pretemporada es muy corta y el nuevo certamen comenzará muy pronto. El próximo sábado 13 de julio el Rebaño se estrenará en el Estadio Akron, ante Santos Laguna, por lo que será la primera prueba del nuevo ciclo. En los últimos días, el conjunto rojiblanco goleó por 5-1 al Atlético La Paz en un amistoso disputado en Verde Valle.

No obstante, todavía hay ciertos aspectos que Chivas tiene por resolver en su plantilla, tanto en posibles altas, donde Chicharito Hernández aparece como la gran ilusión, como también en bajas, donde el futuro de Alexis Vega sigue siendo una incógnita. El Gru finaliza contrato en junio de este año y viene de no llegar a un acuerdo tras recibir ofertas de Cruz Azul y del Galatasaray, equipos que se interesaron en sus fichaje.

Alexis Vega puede generar la primera discusión entre Fernando Gago y la directiva

El atacante del Rebaño llegó en 2019 y no ha podido demostrar toda su calidad. Más allá de algunos buenos destellos, las lesiones le jugaron en contra y la irregulariad también ha sido una constante. Tras la última indisciplina que cometió, todos se esperaban que Alexis Vega abandonara Verde Valle, pero de momento el futbolista sigue ligado a la institución tras rechazar las propuestas de la Máquina Cementera, para seguir en la Liga MX, y del Galatasaray, para partir al futbol europeo.

Fernando Gago quiere contar con Alexis Vega, pero Amaury prefiere que ya no juegue si no renueva (Imago7)

Ahora, con esta situación, Alexis Vega podría irse gratis en junio, cuando acabe su contrato con Chivas. De hecho, ya puede empezar a negociar para irse como agente libre. Todo esto no gusta a la directiva del Rebaño y en especial a Amaury Vergara, quien según reportes prefiere dejar sin jugar a Vega hasta que llegue el momento de marcharse, esto para no seguir dándo visibilidad a un futbolista que no renovará con la institución y que además se irá gratis tras varios años sin rendir al nivel que se esperaba.

Es aquí donde Vega podría generar el primer cortocircuito entre Fernando Gago y la directiva. El entrenador argentino entendió y respetó la situación cuando el atacante estuvo a punto de marcharse. Sin embargo, en caso de que el Gru no salga en este mercado, la intención del estratega es utilizarlo, pues lo considera un futbolista que puede encajar en su sistema de juego y este además ha trabajado en la pretemporada desde el día uno. De tal manera, quedará ver si Gago puede convencer a Amaury Vergara de utilizar a Vega, o si bien el propietario rojiblanco impone su castigo a un atacante que ha generado muchas polémicas en los últimos años.