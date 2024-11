El nombre de Isaac Brizuela, jugador de las Chivas de Guadalajara, ha sonado a lo largo de la semana por distintas razones, pues una de ellas es la posibilidad de que emigre al finalizar el Torneo Apertura 2024, sin embargo en una reciente entrevista reveló parte de una converssación muy íntima con Fernando Gago antes de que se fuera del banquillo rojiblanco.

El Cone Brizuela es de los jugadores más experimentados del Rebaño Sagrado, pero esto nunca fue suficiente para que el estratega argentino le ofreciera oportunidades de entrar en actividad, incluso en muchas ocasiones no salía ni a la banca, razones que lo orillaron a pedirle una explicación y la respuesta que se llevó fue insultante.

Isaac Brizuela encaró a Fernando Gago

“Tuve semanas muy complicadas en las que estaba de malas y luego venía a casa a desquitarme con mi esposa o con mis hijas, hasta que dije ‘qué necesidad hay de traer los problemas a mi casa’. Tú me conoces más (Miguel Ponce), de cómo entreno, lo profesional que soy, sentía desesperación porque en mi posición pasaba uno, pasaba otro. En este torneo se lesionaron todos los de mi posición y no tuve una sola participación como titular”.

“Hoy los contaba, somos como siete u ocho extremos. Con Gago se lesionaron seis y cambiamos a línea de cinco papá, pero no juegas. Si tuve un acercamiento con él regresando de la Leagues Cup. En las primeras cuatro jornadas cero minutos y dije bueno en la Leagues Cup tendré más chances y cero minutos. Llegó el día en que le dije ‘profe puedo hablar con usted, ¿en qué puedo mejorar para ayudar al equipo? En esa charla me dijo que no tenía tema conmigo, que entraba en planes, que le gustaba cómo entrenaba, la actitud, que muchos chavos decían que era un ejemplo que ayudara a los utileros a recoger el material, ‘esos detallitos me gustan porque los chavos los ven, quiero que aprendan eso, entrenas muy bien pero la regla de los menores me está matando’. Ya cuando me dijo eso, dije ya…”, reveló el Cone Brizuela al podcast Offside que conduce el exjugador rojiblanco, Miguel Ponce.

Brizuela cuestiona la actitud de Gago

A pesar de que en el podcast se lanzaron con todo sobre Gago, Brizuela en todo momento se mantuvo ecuánime y sin faltarle al respeto ni mucho menos, habló de las sensaciones que quedaron en el plantel de Guadalajara cuando decidió marcharse sin decirle nada a los futbolistas.

“Un golpe duro para el equipo porque sentía que sí veníamos en buen momento. Cuando fue la semana del Clásico Tapatío y nosotros sin tener ninguna respuesta y tú como jugador con la incertidumbre de ¿qué va a pasar con los que caso no jugamos?. Queríamos que fuera frontal y si se va simplemente que nos diga ‘me voy’ que fuera concreto. Si nos hubiera dicho ‘me voy’ al terminar el partido, hubiera estado bien”, fue parte de lo que ventiló el Cone, quien suena para reforzar a León, pero hasta el momento no hay nada oficial.