Ramón Morales es uno de los capitanes de las Chivas de Guadalajara más recordado de los últimos tiempos y ahora en su faceta como podcaster charló con Omar Bravo acerca de lo que sucedió en el 2009 cuando regresó para su segunda etapa con la intención de asumir un rol protagónico en el conjunto rojiblanco que era dirigido por Francisco Ramírez.

Uno de los temas que quedaron en el olvido hasta este momento, fue el día que Ramón Morales convocó a una conferencia de prensa para revelar que ya no sería el capitán del Rebaño Sagrado por una decisión persona, pero 25 años después confesó que sus razones fueron para evitar una inconformidad al interior del vestidor.

Y es que Ramoncito relató que el entonces presidente de Chivas, Pedro Sáez, le manifestó que una de las peticiones de Bravo Tordecillas era tener le gafete de capitán a su regreso, lo cual fue tomado de la mejor manera por Morales Higuera, pero fue una situación que le resultó incómoda a todas luces, por ello decidió renunciar al gafete.

¿Omar Bravo le quitó el gafete de capitán a Ramón Morales?

Ante esta situación, Omar Bravo explicó su versión dejando en claro que la idea de que asumiera el liderazgo con el gafete de capitán en Guadalajara fue de Jorge Vergara, quien estuvo algunos meses con los Tigres de la UANL en el Clausura 2009, pero no le fue como esperaba y regresó a los rojiblancos para su segunda etapa.

Los rojiblancos regresan a casa. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

“A mí me dice Paco (Ramírez) ‘Jorge quiere que tú sea el capitán’ y le digo ‘no, nosotros ya tenemos capitán y le toca a Héctor Reynoso’ en esa línea’. A mí no me define la cinta, no me dice qué hacer. Había mucho liderazgo en el equipo, por línea. Eso fue un tema especifico de Jorge, después fuimos a Puebla, me toca marcar un gol y así se quedó, no lo aclaramos, no se abrió el canal de comunicación, luego haces la conferencia de prensa y la vida continuó”.

“Haces un consenso en el vestidor, no le quitas autoridad al entrenador. Pero fue una línea directiva de Jorge Vergara, así fue, un pinche teléfono descompuesto que tenia que haberse solucionado de frente y con madurez, siendo adultos cada quien en su lugar. El equipo no carburaba mucho, como para tener más pendejaditas”, fue lo que comentó Omar Bravo en la charla con Ramón Morales.