Javier Hernández, delantero de las Chivas de Guadalajara ha sido criticado por distintos medios desde que volvió a México, ya que muchos consideran que ya no tiene el nivel para jugar en el equipo más importante del país, pero un comentarista de ESPN salió a defender al goleador asegurando que cuenta con la calidad para marcar al menos ocho goles en el Apertura 2024.

El Rebaño Sagrado no pudo marcar un solo gol frente a Toluca en el primer partido de la nueva temporada y fue precisamente Chicharito Hernández, quien tuvo las opciones más claras para abrir el marcador, pero no tuvo la contundencia suficiente para que se llevaran los tres puntos en el Estadio Akron.

No obstante, en Futbol Picante de ESPN fue Ricardo Tuca Ferretti quien manifestó su confianza en que Hernández Balcázar marque cuando menos ocho goles en el presente certamen, ya que hizo una Pretemporada adecuada, además de que cuenta con la confianza del entrenador Fernando Gago.

Comentarista de ESPN sale en defensa de Chicharito Hernández

Fue Sergio Dipp quien señaló su respaldo para Javier Hernández, afirmando que cuando menos va a terminar cerca de los campeones de goleo de la campaña pasada, es decir, que va a lograr cuando menos ocho anotaciones porque su contundencia la ha reflejado a lo largo de toda su carrera.

Chicharito solo anotó un gol la campaña pasada. Foto/ Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“¿Te dije que regresaba o no a Chivas antes que todos? A mí no m dicen qué decir. A ti Jardine sí te dijo que dijeras ‘confía en mi’ (Morales). A mí Chícharo no me está diciendo confía en mí, no es necesario, su trayectoria lo avala. Se va a acercar a los ocho de los campeones de goleo de la campaña anterior”.

“Viendo cómo se le exige a Chícharo, porque están teniendo más oportunidades. Van a caer (goles), ese es Chícharo, tiene una, falla otra, en un partido falla dos y luego habrá partidos que meta dos, ese es Chicharito”, fue lo que comentó Dipp para responderle a las burlas a Álvaro Morales, quien trató de encontrar consuelo en el Tuca, pero el técnico coincidió con el amigo de Chicharito déjandolo sin palabras.