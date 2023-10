Las Chivas de Guadalajara no tendrán acción como la mayoría de sus rivales esta semana, cuando se celebre una nueva fecha doble del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. ¿Por qué no jugarán en estos días? Rebaño Pasión te lo cuenta con lujo de detalles.

El Rebaño Sagrado, que viene de igualar 1-1 con Toluca en el Estadio Nemesio Diez por la Jornada 10, no tendrá actividad hasta el fin de semana. Los rojiblancos disputarán el tradicional Clásico Tapatío frente al Atlas en el marco de la Fecha 12 del Apertura 2023.

El calendario del Apertura 2023 de la Liga MX ha estado repleto de movimientos y cambios drásticos, que comenzó con la Leagues Cup 2023. Ahora, se juegan entre el martes 3 y miércoles 4 de octubre un total de seis partidos de la Jornada 11. Sin embargo, Guadalajara no verá acción, sino hasta el fin de semana. ¿Por qué?

La Jornada 11 del calendario del Torneo Apertura 2023, originalmente, estaba programada para celebrarse durante la Fecha FIFA de octubre. Una semana en la que Selección México enfrentará a Ghana y Alemania en Estados Unidos. Pero los duelos de la Liga MX se completarán, inclusive entre el 24 y 25 de octubre, con León vs. Atlas y FC Juárez vs. Atlético de San Luis. ¿Y Chivas?

¿Por qué Chivas no juega a mitad de semana?

La Jornada 11 disputará partidos importantes como América vs. Pachuca, el martes y Tigres vs. Toluca, el miércoles. ¿Pero por qué el Guadalajara no tendrá participación? Porque Chivas ya disputó su duelo correspondiente a esta Fecha 11. Lo hizo el martes 26 de septiembre, cuando cayeron 1-3 en casa ante Mazatlán FC. Un encuentro que se adelantó debido a que la agrupación canadiense The Weekend cerrará su gira por Latinoamérica, el miércoles 25 de octubre en el Estadio Akron.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en Liga MX?: Fecha y Hora

El siguiente compromiso de Chivas en el calendario de la Liga MX será el sábado 7 de octubre. Los rojiblancos reciben ese día al club Atlas en el Estadio Akron. Una nueva edición del apasionante Clásico Tapatío, en el marco de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2023. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.