¿Por qué no fueron convocados Eduardo Torres y José Juan Macías para Chivas vs. América?

Esta noche Chivas recibe a América por la ida de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2024. Previo al juego en el Estadio Akron, repasamos por qué fueron borrados de la convocatoria José Juan Macías y Lalo Torres.

Desde la llegada de Fernando Gago al Rebaño Sagrado siempre hubo polémica por el tipo de convocatorias que llevó adelante. Siempre dejó con un sinsabor a un aficionado rojiblanco porque no estaba dentro de los citados.

Por otro lado, para la noche de hoy el entrenador argentino volvió a hacer estallar a los fanáticos por los convocados para enfrentar a América. Entre ellos se encuentran ausentes José Juan Macías y Lalo Torres, por lo que repasamos los motivos por los que cada uno no entra en la consideración del entrenador sudamericano.

¿Por qué no fue convocado José Juan Macías para Chivas vs. América?

José Juan Macías no es consdierado por Fernando Gago. (Foto: Imago7)

Sin dudas el no llamado de José Juan Macías por parte de Fernando Gago es el que más le molesta a los fanáticos de Chivas debido a que consideran que puede ser una gran alternativa ante el bajo nivel de Chicharito Hernández y la falta de gol de Ricardo Marín. Sin embargo, afirman que hubo una pelea entre el delantero y el timonel del Guadalajara.

“Tuvo un roce con Gago y si no cambia la actitud con el grupo y con el entrenador no va a ser considerado. Tuvo diferencias con el entrenador. Lo peor para José Juan es que prefirieron llevar a tres porteros antes que llevar a Macías. Me dijeron ‘o cambia su actitud con el técnico o no va a ser considerado”, informó Jesús Hernández en Diario Récord.

Y agregó: “Lo quiere Santos, lo quiere Grupo Pachuca y me dicen que hasta Cruz Azul ya preguntó por él”. Sin dudas un talento que el Rebaño Sagrado se da el gusto de desperdiciar.

¿Por qué no fue convocado Lalo Torres para Chivas vs. América?

La ausencia de Lalo Torres en Chivas para enfrentar a América es llamativa porque venía siendo citado a pesar de su pésimo encuentro ante las Águilas en la Concachampions. Sin embargo, desde aquel choque dejó de tener minutos con Fernando Gago, por lo que no tenía sentido llevarlo a la banca.