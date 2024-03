¿Por qué no juega Chicharito Hernández en Monterrey vs. Chivas?

Sumando más o menos minutos, Javier Hernández ha visto acción en los últimos seis partidos consecutivos de las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, esa racha llegará a su fin este fin de semana, cuando el Rebaño visite a Monterrey, ya que Chicharito no podrá ser de la partida.

El histórico delantero, máximo goleador del Tri, venía de ser titular en el último Clásico Nacional ante América, por la Liga MX. Esa fue su segunda vez desde el inicio, pues antes había jugado también ante León. Lamentablemente, el primer gol de Chicharito en esta nueva etapa deberá seguir esperando.

Recientemente, al igual que Alan Mozo, Chicharito Hernández no viajó a Estados Unidos para disputar el Clásico Tapatío que terminó 0-0. Esto se debió a un leve esguince, el cual no era de gravedad pero si motivó que se decidiera preservarlo para el duelo ante Monterrey. No obstante, esta no es la causa de su ausencia en el choque de este sábado.

¿Por qué no juega Chicharito Hernández contra Monterrey?

El hijo pródigo del Rebaño ni siquiera está entre los convocados para el duelo de este sábado ante Rayados, por la Jornada 13 del Clausura 2024. La razón de esto es que tanto Chicharito Hernández como Isaac Brizuela sufren una infección estomacal, por lo que no estarán disponibles.

Chicharito aún no ha podido convertir en su segunda etapa como rojiblanco (Imago7)

¿Cuándo reaparecería Chicharito Hernández?

Al no tratarse de una lesión, todo indica que Chicharito Hernández podría regresar para el próximo encuentro de Chivas en el Clausura 2024. Luego de medir fuerzas ante Monterrey, el Rebaño recibirá al Puebla el próximo sábado 6 de abril en el Estadio Akron.