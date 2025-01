El Clausura 2025 comenzó este fin de semana y ya se pueden ver las primeras disposiciones de los equipos que componen la Liga MX. Hasta el momento, el partido con mayor cantidad de goles fue el de Tijuana vs. Toluca, donde los dirigidos por Antonio Mohamed se impusieron por 2 a 4.

Por el lado de Chivas de Guadalajara, el debut de Óscar García Junyent significó una alegría para todo el Rebaño Sagrado. La primera jornada del torneo le dejó 3 puntos al equipo tapatío, ya que venció a Santos Laguna por 1 a 0 con gol de Roberto Alvarado. Sin embargo, cabe tener en cuenta que los guerreros vienen de ser el peor equipo del Apertura 2024.

Otros equipos que también hicieron su estreno fueron Pumas y Necaxa. Los felinos vencieron en condición de local a los de Nicolás Larcamón por 2 a 1. Pero, ¿por qué le interesa este partido a Chivas? Porque el próximo rival del Rebaño será Necaxa.

Nicolás Larcamón es el director técnico de Necaxa. (Getty)

Sobre la derrota, su entrenador hizo un análisis posterior en la conferencia de prensa. “Pagamos muy caro los errores que no podemos cometer, pero también me quedo con la última media hora del partido en donde fuimos a buscar el empate”, sostuvo. “No me quedo conforme, pero es importante tener claro los aspectos positivos“, agregó el argentino.

La advertencia de Nicolás Larcamón

Luego de la caída, Nicolás Larcamón no quiso venirse a menos, por lo que lanzó una advertencia para la Liga MX, pero que impacta especialmente en Chivas porque es el próximo rival. “El equipo tiene argumentos. Si trabaja bien, si opera bien, puede ser un equipo bien incómodo para cualquier rival que tenga en frente como lo fuimos hoy”, apuntó. “Estamos en la Fecha 1 y seguimos pretendiendo mejorar desde lo que estamos haciendo“, concluyó el DT.