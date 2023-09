El pasado sábado Chivas vivió una dura derrota ante América luego de caer por 4-0 en el Estadio Akron por el Apertura 2023. Por otro lado, luego de la derrota, el Pollo Briseño habló de la confrontación que tuvo con Igor Lichonovsky en el Estadio Azteca.

El Guadalajara vivió una de las peores noches del año luego de que haya sido goleado en el Clásico Nacional. A su vez, solo Roberto Alvarado y Yael Padilla lograron destacarse en un partido para el olvido.

Por otra parte, uno de los momentos picantes del partido se dio entre el Pollo Briseño con Igor Lichnovsky. En diálogos con Claro Sport, el defensa de Chivas habló de lo sucedido en el Estadio Azteca.

“No pasa nada, al final son cosas del partido. Terminé amonestado yo, no me voy a meter en ese tema. Ahí quedó, yo no puedo agredirlo, él sí me da una cachetada, pero al final al que terminan amonestando es a mí porque él ya tenía amarilla. Respeto las decisiones del árbitro, pero evidentemente cuando a uno lo agreden no puede responder porque puede acabar en expulsión. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. No le doy importancia”, explicó.

¿Contra quién juega Chivas en la próxima jornada?

Luego de la derrota ante América, Chivas enfrentará a Pachuca por la jornada nueve del Apertura 2023 de la Liga MX. El juego se realizará en el Estadio Akron a las 16:00 del Centro de México.