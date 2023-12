En las últimas horas se dio a conocer que Veljko Paunovic dejó de ser el entrenador de Chivas tras un 2023 muy irregular. Por otro lado, previo a su salida se supo que Fernando Hierro se habría contactado con Fernando Gago, quien sería la primera opción del Rebaño Sagrado para reemplazar al serbioespañol.

Tras un Apertura 2023 con muchas polémicas, el técnico europeo dijo adiós a uno de los banquillos más calientes que haya en el balompié mexicano. A su vez, lo hará por la puerta de atrás porque no supo cerrar la Final ante Tigres, mientras que en la segunda mitad de su gestión no supo mantener enfocado al plantel junto a las pésimas decisiones que tomó en cada once inicial.

Por otra parte, ante la renuncia de Veljko Paunovic, Fernando Hierro comenzó a sondear diferentes entrenadores para el Clausura 2024. Debido a esto, el director deportivo busca a un entrenador sudamericano, por lo que de momento está descartado que llegue un timonel mexicano al banquillo Rojiblanco.

Por otra parte, según lo informado por Fernando Esquivel en Twitter, Fernando Gago sería la opción número para reemplazar al serbioespañol en el próximo torneo. Es por este motivo que repasamos parte de su carrera como entrenador y futbolista para que hoy sea uno de los grandes candidatos a ser DT del Guadalajara.

¿Quién es Fernando Gago?

Fernando Gago sería el principal candidato a reemplazar a Veljko Paunovic. (Foto: Imago7)

Fernando Gago es un argentino de 38 años que se formó en Boca Juniors de Argentina para dar el salto al Real Madrid de España. Tras su largo paso por el conjunto Merengue, el entrenador sudamericano llegó a vestir las playeras de Roma de Italia, Valencia de España y Vélez Sarsfield de Argentina.

Por otra parte, en la Selección Argentina llegó a tener 73 partidos oficiales y logró ser subcampeón del mundo en la Copa Mundial de Brasil 2014. A su vez, fue Campeón de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 junto a una camada de astro sudamericanos como Lionel Messi, Sergio Aguero, Ángel Di María, Javier Mascherano, Juan Román Riquelme y entre otros.

Encuesta ¿Crees que Fernando Gago es el entrenador ideal para Chivas? ¿Crees que Fernando Gago es el entrenador ideal para Chivas? Sí No YA VOTARON 78 PERSONAS

Los números de Fernando Gago como entrenador

Por otro lado, como entrenador, el argentino dirigió a Aldosivi de Mar del Plata en el 2021 y en Racing de Avellaneda durante tres años. Por otro lado, en la Academia logró cosechar dos títulos, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.

¿Cuándo empieza la pretemporada para Chivas?

La pretemporada de Chivas para el Clausura 2024 comienza el próximo 21 de diciembre cuando se reúnan en Verde Valle para llevar adelante los diferentes exámenes físicos y médicos habituales.