Rafael Márquez Lugo marca la clave: "Chivas sin intensidad no puede competir"

Rafael Márquez Lugo, exdelantero de las Chivas de Guadalajara, marcó la clave de lo que necesitan los tapatíos para recuperar la efectividad perdida. Esto, después de caer 2-1 ante Santos Laguna en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El ahora analista televisivo afirmó que varios elementos deben retomar su nivel, para elevar esa necesaria “intensidad“.

El Rebaño Sagrado, a pesar de la derrota, se mantiene como líder de la tabla de posiciones, con 13 puntos, de forma provisional. Este lunes pudiera perder ese puesto de privilegio, en el único caso que Atlético de San Luis gane durante su visita a los Tuzos en Pachuca.

Márquez Lugo ofreció su acertado análisis en el episodio dominical del programa Fox Gol México que transmite la cadena FOX Sports. El exdelantero del Guadalajara intervino en el momento que la mesa cuestionaba el bajo nivel que de Alexis Vega en este torneo tras superar una lesión.

El exgoleador de las Chivas, durante los cuestionamientos al desempeño de Vega, acotó que “son varios, (Fernando) Beltrán no está como el torneo anterior“. Argumentó Márquez Lugo que “el torneo anterior decíamos: qué efectivo es Chivas, porque llega dos veces y te marca. Pero se defendía muy bien, era ordenado. Entre (Jesús Orozco) Chiquete, (Gilberto) Sepúlveda y el Oso González habían hecho una fortaleza. Realmente era un equipo muy equilibrado“.

Rafael Márquez Lugo revela qué le falta a Chivas

El recordado artillero del Guadalajara criticó que “hoy no hay dinámica, (Juan) Brunetta se les metió atrás (a los defensores). Este equipo si no tiene esa intensidad, no puede competir, esa es la realidad“. Una opinión que fue respaldada por Fabián Estay, quien añadió que Chivas “tiene que correr más que el rival, tiene que apretar más que el rival“. Márquez Lugo completó al aseverar: “porque así fue el torneo anterior“.