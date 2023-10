De no mediar ninguna sorpresa, el ciclo de Veljko Paunovic al frente de las Chivas de Guadalajara habrá llegado a su fin luego del Clásico Tapatío de este sábado, frente al Atlas. El entrenador serbio apunta para marcharse al Almería, equipo de la Primera División de España.

Al no estar confirmada todavía la salida de Paunovic, todavía no hay grandes candidatos para ocupar su lugar en el banquillo. Sin embargo, vale la pena recordar cuál fue el primer entrenador al que Fernando Hierro buscó cuando asumió como director deportivo rojiblanco.

Se trata de Albert Celades, quien tuvo experiencia en las Juveniles de la Selección Española y ya trabajó con Hierro. Por aquel entonces, el Rebaño envió una importante oferta económica, pero el estratega decidió rechazar la propuesta y finalmente Veljko Paunovic fue el elegido.

Celades no dirige desde 2020

La negativa de Celades se basó en una decisión familiar, pues los integrantes no estaban convencidos de cambiar España por México. Celades, exfutbolista que pasó por grandes equipos como Real Madrid, Milan y Barcelona, dirigió a España Sub-17, Sub-21 y también al Valencia, donde no le fue demasiado bien. Tras aquel rechazo al Rebaño, no ha vuelto a dirigir. ¿Volverá a llamarlo Hierro para ver si cambió de opinión?