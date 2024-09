Ricardo Peláez admite que no hizo su mejor trabajo en Chivas como en América: “Me siento responsable”

Ricardo Peláez, exdirector deportivo de las Chivas de Guadalajara por fin habló con mucha más apertura acerca de su labor en el equipo rojiblanco, reconociendo que no cumplió con las expectativas tanto en los resultados como en la elección de algunos jugadores, quienes se quedaron lejos de lo que se esperaba a lo largo de sus tres años en el cargo.

Contrario a lo que en otras ocasiones había expresado, Peláez Linares aceptó que en el Rebaño Sagrado no hizo una labor como en Cruz Azul y América, club con el cual pudo ser campeón haciendo que su carrera como directivo se catapultara, siendo uno de los dirigentes más cotizados.

“Confió en mí esa responsabilidad (Amaury Vergara), yo confié en algunos jugadores también, en contrataciones, algunas fallaron. Me siento responsable, me siento parte del problema, por supuesto que sí y asumo esa responsabilidad... creo que no hice mi mejor trabajo, creo que dejé de hacer cosas que venía haciendo en América y Cruz Azul”.

“De la última declaración que hace hay dos casos. Uno es (Alejandro) Zendejas… lo mismo con el Chino Huerta. ‘Ya no vamos a estar’, me dijo su papá, ‘ nos vamos, nos vamos’, tratamos de hacer alguna cosa por agradecimiento al jugador, se logró cambiar por Alan Mozo, creo que fue un buen cambio”, comentó Peláez en Futbol Picante de ESPN.

Peláez Linares estuvo en Chivas del 2019 al 2022. (Foto: JAM MEDIA via Agencia Enfoque)

Ricardo Peláez asegura que Amaury Vergara no quiere protagonismo en Chivas

El también exjugador de Guadalajara a finales de los 90, reveló que Amaury Vergara como propietario del conjunto rojiblanco nunca ha querido hacerse notar, por lo que considera que siempre lo dejó trabajar con libertad para buscar los resultados esperados desde que arrancó su gestión del 2019 al 2022.

“Creo que está lo suficientemente lejos del equipo y lo suficientemente cerca, como un dueño, así tiene que ser, sin afán de protagonismo… yo me quedo con un agradecimiento muy profundo para Amaury Vergara”, añadió Peláez Linares, también mundialista en Francia 1998.