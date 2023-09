Chivas de Guadalajara colecciona derrotas seguidas en el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX y reanuda el calendario este mes con el Clásico Nacional. Ante ese panorama, el histórico Ricardo Snoopy Pérez reaccionó y advirtió que “vienen cuatro partidos muy importantes después de la fecha FIFA“.

El Rebaño Sagrado regresa a Verde Valle el martes, para centrarse en la épica visita al club América de la Jornada 8 del Apertura 2023. Los rojiblancos, que vencieron 2-0 a León en Chicago, vienen de sufrir su segunda derrota al hilo en Liga MX tras caer 1-2 ante Monterrey en el Estadio Akron.

Guadalajara, después del revés en casa con Rayados, cedió más puestos en la zona alta de la tabla de posiciones del Apertura 2023. Los tapatíos, pese a las caídas, se mantuvieron con 13 puntos tras siete fechas y se distancian por apenas tres unidades del líder: Atlético de San Luis (16).

Snoopy critica mentalidad individual de Chivas

El inolvidable delantero de Chivas en la década de 1980 platicó con ESTO en una entrevista y fue critico con todos. Señaló que “el equipo necesita de todos y todos deben de manejarse de una manera común. Entre todos salir adelante, porque de por sí el equipo no se me hace tan malo, pero pues cada quien trabaja por su lado“.

“Todavía no se puede hablar de crisis en Chivas”

Ricardo Pérez, pese a los reveses constantes, rechazó a ESTO que exista una crisis en el Guadalajara. Afirmó que “todavía no se puede hablar de crisis, pero vienen cuatro partidos muy importantes después de la fecha FIFA. Si no logra buenos resultados, ya hay que preocuparse. No podemos estar pensando que tres partidos los jugaste bien, fuiste superlíder, nos diste una ilusión y después ya no juegas a nada. Entonces, eso ya es culpa de todos y todos tienen que trabajar para salir adelante“. Chivas tras el Clásico Nacional del 16 de septiembre en el Estadio Azteca, enfrenta a Pachuca, Mazatlán, Toluca y Atlas.