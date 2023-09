El Club Guadalajara llegó a la Ciudad de México desde el miércoles anterior para disputar el Clásico Nacional frente a América correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 y con ello, los jugadores tuvieron que participar en varias actividades que no dejaron muy contento a Roberto Alvarado.

El Piojo participó en una sesión de preguntas junto a la arquera del Rebaño Sagrado Blanca Félix, ya que el juego entre Chivas Femenil y las Águilas se celebrará la tarde del domingo de la misma manera en el Coloso de Santa Úrsula, por lo cual en la Liga MX aprovecharon para unir a jugadoras y jugadores de ambos equipos.

Fue ahí cuando el Piojo Alvarado no se quedó callado y expresó su malestar por la realización del Media Day para el Clásico Nacional, argumentando que hubiera preferido quedarse en su casa porque era el cumpleaños de su esposa y lleva dos semanas sin verla: “Personalmente no me gusta este Día de Medios porque te hacen venir dos días antes me voy a perder el cumpleaños de mi esposa, no la ha visto en dos semanas a ella y a mi hija”.

¿Roberto Alvarado puede ser sancionado por Chivas?

En este sentido, han sido varias las voces que retomaron el tema sobre las palabras del Piojo, incluso el técnico Veljko Paunović quiso minimizar la situación para no darle tanta importancia y la directiva no ha emitido alguna postura al respecto, pero la realidad es que no cayó muy bien en la Liga MX que un futbolista de Guadalajara se queje de una organización que les lleva semanas.

Ahora bien, tampoco se establece en algún reglamento que hablar mal de un evento de esta magnitud pueda arrojar una sanción o multa para el jugador en cuestión, pero si en el Rebaño consideran que el Piojo rompió el código interno con estas declaraciones, entonces sí podría ser sancionado con una suma económica, de cualquier manera será complicado que se haga público el posible castigo para el jugador rojiblanco.