Roberto el Piojo Alvarado de las Chivas de Guadalajara, no pudo ocultar su molestia por estar en la Ciudad de México a tres días de jugar el Clásico Nacional dentro del Torneo Apertura 2023 que se disputará la noche del sábado 16 de septiembre en el Estadio Azteca a partir de las 21:10 horas, tiempo del centro del país.

En las actividades previas al juego que divide a México con los dos clubes más grandes e importantes, el Rebaño Sagrado llegó desde la noche del miércoles a la capital para preparar el duelo que sacará chispas y que ha levantado mucha expectación ante la eliminación que propinaron a las Águilas la campaña anterior para avanzar a la Gran Final.

Entre conferencias de prensa con jugadoras y jugadores Chivas y América, actividades como la visita a un CRIT y entrevistas exclusivas con diversos medios, los futbolistas de las dos escuadras se han tenido que dividir para cumplir con todas las especificaciones de la Liga MX, pero la realidad es que al Piojo Alvarado no le causó mucha gracia tener que estar lejos de su casa tanto tiempo.

Piojo Alvarado se lanza contra el Media Day del Clásico Nacional

Al respecto, el Pijo se presentó en una zona mixta junto a Blanca Félix, la portera de las rojiblancas y fue ahí donde mencionó las razones por las que no se sentía cómodo estando tanto tiempo lejos de casa, pues cabe recordar que fue llamado al Tricolor que jugó los partidos amistosos ante Australia y Uzbekistán, por lo que está concentrado desde la semana anterior con la Selección Mexicana.

“Personalmente no me gusta este Día de Medios porque te hacen venir dos días antes me voy a perder el cumpleaños de mi esposa, no la ha visto en dos semanas a ella y a mi hija”, fue parte de lo que comentó Alvarado en medio de los cuestionamientos de la prensa que le recordaba cómo han cambiado los tiempos con las nuevas tecnologías y la industria en el futbol.